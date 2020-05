Aprueba Congreso reforma al Código Civil de Veracruz; establecen divorcio ´exprés´

El Congreso de Veracruz aprobó este jueves la reforma al Código Civil de Veracruz que da legitimidad a la figura del concubinato, además de establecer el divorcio incausado o "exprés", entre otras modificaciones.





El proyecto fue avalado con 35 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones, tras una discusión en la que el PAN mostró

Se aprobaron otras disposiciones sobre la custodia de los hijos ante separaciones y manutención, entre otras nuevas leyes y se deja fuera el matrimonio entre parejas homosexuales.

Igualmente se contempla que los hijos podrán llevar primero el apellido de la madre, si así se acuerda entre los padres.





También especifica la forma en que deberán actuar órganos jurisdiccionales ante casos de violencia familiar, con medidas de protección como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido.





Inicialmente la reforma pretendía legalizar los matrimonios entre parejas del mismo sexo de la entidad, quienes actualmente pueden casarse sólo tras tramitar amparos.





Sin embargo, de acuerdo con el dictamen, "no se encontraron a lo largo del territorio del Estado las condiciones políticas y sociales para realizar una modificación profunda a la conceptualización tradicional del matrimonio".





Cabe señalar que la diputada por MORENA, Mónica Robles, promovió encuentros "Por la igualdad y la no discriminación" en distintos municipios, los cuales terminaron en confrontaciones entre grupos religiosos y activistas LGBT ante la irrupción de los primeros.





"En razón de las circunstancias anteriores, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente, para zanjar esta discusión y no abonar en mayores confrontaciones, que el Artículo 75 de la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas que aquí se dictamina no sea considerado en el presente estudio, si no es redactado en los términos estrictos que la Suprema Corte ha recomendado", dice el dictamen avalado.





La nueva reforma describe al concubinato como la unión de "hecho" de dos personas, sin especificar género o sexo; y a la vez confiere a los concubinos y concubinas la oportunidad de recibir todos los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio, con y sin hijos o hijas concebidos

La figura queda establecida en el Artículo 139 como:





"La unión de hecho entre dos personas, sin que exista un contrato entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio y que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente".





Durante la discusión del proyecto la diputada local del PAN, María Josefina Gamboa Torales, evidenció que el dictamen no se circuló con 24 horas de anticipación.





Aunque requirió una moción suspensiva, esta fue desechada por el pleno.





Acusó que los diputados de MORENA están aprobando dictámenes que desconocen en cuanto a su contenido, de ahí que "se está violentando" el debido proceso legislativo y los diputados "no saben qué carajo" votan.









"Estoy segura de que no sólo a los diputados del PAN les dieron a conocer el dictamen; seguir avalando dictámenes así es deshonrar el cargo conferido por los ciudadanos", opinó.





Por su parte, la diputada local de MORENA, Mónica Robles Barajas, dijo que la reforma significó un largo camino y es la más importante para el Código Civil desde su promulgación hace 80 años, reconociendo que quedó pendiente el matrimonio igualitario.





Dijo que el Estado se acerca a la igualdad de género, ya que la reforma genera mayor paralelismo entre hombres y mujeres veracruzanos gracias al apoyo de especialistas y el trabajo realizado en diferentes foros.





"Al no incluir el matrimonio igualitario quedamos con una deuda social que por congruencia y convicción personal seguiré impulsando a lado de compañeros y compañeras de diferentes bancadas", dijo en tribuna.





El diputado local Gonzalo Guízar Valladares fue uno de los que más se opuso al proyecto, aseverando que como está redactado el proyecto se da cabida a figuras que no fueron contempladas o discutidas, tal es el caso de la figura de concubinato que da pie a uniones entre personas del mismo sexo.

Acusó que se está dando cabida a los matrimonios igualitarios con una trampa legislativa o sin la discusión legislativa necesaria: "Se da la oportunidad de incluir el matrimonio igualitario sin la posibilidad de discutir a fondo el proyecto", acusó.





Por su parte, la legisladora del PAN, Judith Pineda Andrade, reconoció que se incluyó "una mínima parte" de una propuesta que presentó, sin embargo, anunció que votaría en contra porque no se dio el tiempo de análisis suficiente al proyecto.





Por su parte, la diputada panista, Montserrat Ortega Ruiz, también dijo que se violentó el proceso legislativo y la mayoría de los legisladores desconocen el fondo de la iniciativa, cuando su labor es votar de forma congruente y ordenada.





"Se está metiendo de una forma mañosa los dictámenes", acusó, reconociendo que se tomó en cuenta una de sus propuestas.