Aprobar cobranza delegada, muestra de indolencia de legisladores: Barzón

La afectación de esta ley será para el pueblo, lamentó, sobre todo para "la clase trabajadora, los que no pueden tener un ahorro por insuficiencia de ingresos y exceso de gastos para sostener su subsistencia y la de sus familias".

Y es que la Ley de Cobranza Delegada representa que "se despojará a los trabajadores de su salario para entregarlo a los agiotistas de cuello blanco".

"Aquellos que salen todos los días a trabajar para ganar apenas un salario mínimo o menos y que solo cuentan con este único ingreso para cuidar su salud, comprar los víveres, proveer de educación a sus hijos y pagar una renta o una hipoteca y los servicios públicos".

Ante ello, Teresa Carbajal llamó a la población a estar atenta a lo que sucede, ya que "no se trata solo de deudas, no se trata de fallas legales, no se trata de falta de regulación, se trata de una crisis que todos estamos viviendo, en donde los pobres son quienes más están padeciendo".