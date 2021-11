Apoyo al Carnaval no será con dinero en efectivo: Cuitláhuac

En conferencia de prensa explicó que optan por la transparencia, y que entregar recursos en efectivo se presta a "malos entendidos".

"Dar dinero en efectivo se presta a malos entendidos y si no nos dejan supervisar en qué acaba ese dinero, pues no; nosotros vamos por la transparencia, de esa manera es como operamos nosotros, si alguien quiere que no operemos de manera transparente lo sentimos mucho pero no".

El mandatario estatal reiteró que apoyan el evento porque no cobran por enviar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Protección Civil que están resguardándolo.

Refirió que cuesta movilizar más de tres mil 900 elementos coordinados con vehículos; "también Protección Civil que manda como mil (elementos) y a nadie le cobramos, no le pedimos al Comité que nos pague".

Subrayó que el Carnaval de Veracruz no es organizado por Gobierno del Estado y que por lo tanto no pueden interferir en su organización.

"Estamos pugnando porque se lleve a cabo el Carnaval de Veracruz, nada más que no está en nuestras manos porque no es un evento organizado por el Gobierno del Estado, hay un comité que se pone de acuerdo con el municipio y nosotros siempre hemos apoyado y vamos a apoyar".