´Apegada a derecho´, detención de docentes en la SEV: CGJ

Dijo que en su gobierno se va a privilegiar el dialogo siempre y cuando no se afecte a terceros . Destacó que, pese a la detención de docentes, no hubo maestros golpeados ni agredidos .

Señaló que en la detención hubo "un forcejeo natural" y rechazó que se aplicara la violencia por lo que descartó que pudiera haber sanciones para los elementos que intervinieron.

PUBLICIDAD

Pero antes no era así, antes nos daban macanazos, chicharrazos y golpes y ahí en público".

Noticia Relacionada Flamazo deja a mujer con quemaduras en Poza Rica; gasera se deslinda

Refirió que el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, actuó muy a tiempo porque pudieron liberar de inmediato a los profesores.

"Nosotros hemos buscados una actuación de la policía muy apegada a protocolos porque se actúa rápidamente y esto incluye la protección de derechos, tanto terceros como el presunto responsable de delitos, sin lugar a duda que la víctima, pero incluso el presunto responsable de delitos", dijo.

PUBLICIDAD

El mandatario estatal insistió que este operativo no se compara a lo que existía antes, donde había "macanazos y golpes".

"Fue muy diferente a como me trataron a mí, yo no lo dije públicamente pero yo tuve un chicharrazo aquí en el pecho, nunca lo percibí, estaba la agresión tan fuerte que alguien me la colocó aquí, pero yo creo que estaba tan enojado, pero nada que ver, ni cerca, pero fueron macanazos, golpes, caballería y acuérdense de los caballos a galope en contra de nosotros, los golpes; yo no acostumbro a victimizarme como otros, aguanté, hablo de quienes fueron autoridad y ahora se hacen víctimas", dijo.

PUBLICIDAD

Explicó que ese protocolo se ha diseñado en la academia y que se modificó a partir de algunas acciones polémicas que se dieron al inicio de su gobierno; "y ahora se actúa con perspectiva de género y derechos humanos, pero además buscando eficacia y protegiendo a las víctimas".

"No es nada fácil porque tenemos elementos de policía formados durante mucho tiempo de otra manera y hay que estar capacitando en estos aspectos y en la SEV se aplicó el protocolo porque se estaba interrumpiendo el tráfico".

PUBLICIDAD

Recordó que se les ofreció dialogar desde las 17:00 horas por parte de Política Regional y "no sé por qué se llegó a la desesperación".

Cuotas

PUBLICIDAD

Dijo que el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, está tratando de atender más de 34 sindicatos de los 92 registrados, y que ese día el funcionario estatal atendía a nueve de estos.

"Ese día los dirigentes del SDTEV entraron en la desesperación porque no estaba programada para ello, se les había atendido una semana anterior; ¿por qué programaron esto? porque hay una pugna interna al interior de ese sindicato, entre quienes perdieron la toma de nota y el grupo que la ganó, el grupo que se manifestó ya tiene la toma de nota (...) ¿Qué hizo la autoridad educativa?, preguntar al Tribunal de Conciliación que le dijera claramente a quién corresponden esos derechos", dijo.

Refirió que las autoridades les notificaron que quienes se manifestaron son los dirigentes sindicales del SDTEV, pero están solicitando que haya una notificación clara de a quién corresponden las prebendas sindicales que son de 16 millones y 100 millones de pesos.

"Porque resulta que este sindicato democrático fue sujeto, en el momento de la lucha contra la reforma de aplacar a los dirigentes y lo hicieron quitándoles las prebendas y las cuotas, recuerden que todos los sindicatos cobran una cuota al sindicalizado (...) y una forma de alinear de las administraciones anteriores fue apretar a los dirigentes sindicales quitándoles esas prebendas y uno de esos fue el SDTEV".

Reporteros

Sobre la actuación de policías también contra reporteros y fotógrafos pidió entender que no es sencillo actuar en un operativo donde hay presencia de la prensa; no obstante, dijo estar dispuesto a que se revise la actuación de los elementos de la SSP al considerar que eso ayudará a mejorar.

"Nosotros actuamos con protocolos, al fragor de ir por el presunto responsable del delito de que se trate, no es nada sencillo si se está en presencia de público, periodistas y la persona que obviamente va a resistirse y tratar que no lo detengan, no es sencillo actuar en eso; yo entiendo que ustedes están en búsqueda de la mejor nota, el mejor ángulo, el video que mejor exprese lo que está pasando, pero hay que entender que ellos van tras una presunta responsabilidad", detalló.