¿Antojo de tacos? ¡Prueba los tradicionales del parque Juárez!

De milanesa, costilla, chicharrón, carnitas, adobo... seguramente has escuchado hablar de los famosos tacos caseros del parque Juárez, esos poderosos taquitos de doble tortilla que han quitado el hambre a más de uno.

Pero... ¿alguna vez los has probado? Si no lo has hecho, no puedes dejar pasar la oportunidad de comer estos tacos de guisado que se han convertido en toda una tradición en Xalapa. Y lo mejor, ¡es que están casi todo el día! Lo que los hace ideales para desayunar o comer.

Fotos: Bibiana Varela

Cocina con sazón

Uno de los puestos que podrás encontrar es el del señor Jaime, quien todos los días acude al parque Juárez, ubicado en pleno Centro de la capital veracruzana, para ofrecer una gran variedad de guisados con los cuales los clientes tengan de dónde escoger.

Hay desde los típicos de chicharrón y milanesa empanizada, hasta de chuleta y chile relleno, por lo que seguramente no te quedarás con hambre. Además, ¡son con ´copia´! Pese al elevado precio que manejan algunas tortillerías, don Jaime mantiene su doble tortilla en cada taco.

"Estamos tratando de venderlos económicos porque la situación está bastante complicada, no le hemos subido, ya tenemos tres años con el mismo precio", señaló.

Cada taco, independientemente del guisado que escojas, tiene un costo de tan solo 15 pesos. El puesto de don Jaime permanece instalado de lunes a domingo, de 12 a 6 de la tarde; sin embargo, por la mañana también podrás encontrar otros puestos de tacos con la misma sazón.