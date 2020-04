Pide Semarnat uso razonable de desinfectantes por sustancias tóxicas

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recomendó a la población hacer uso razonable de productos químicos para desinfectar, ya que se ha incrementado el uso de éstos ante la pandemia de COVID-19.





Y es que algunos productos químicos para desinfección contienen sustancias corrosivas, reactivas, tóxicas, explosivas o inflamables, por lo que deben manejarse con cuidado.





La dependencia federal advierte que "desconocer o ignorar las reacciones que ocasiona la mezcla de dos o más de las sustancias químicas lleva a prácticas riesgosas como combinar cloro y amoniaco; o cloro, alcohol y vinagre, que al buscar asegurar que el área quede libre de microbios, trae efectos a quien lo usa como dolor de cabeza, irritación de ojos y vías respiratorias o malestares mayores, a veces acumulativos, que pueden derivar en padecimientos hepáticos, renales, alergias, e incluso cáncer y hasta la muerte".





El llamado es fundamentalmente para que la población no utilice en casas, oficinas, etcétera, productos químicos de limpieza y desinfección en exceso, pero, sobre todo, para que no los mezcle, pues no todos los activos deben revolverse, ya que su mezcla puede resultar tóxica y peligrosa.





"El grado de toxicidad de los productos de limpieza depende del grado de concentración, de la cantidad que se utilice, del espacio donde se apliquen, de sus mezclas y de las medidas de precaución que se tomen al usarlos", advierte la Semarnat.