Ante amenazas de conservadores, peligra foro en Boca del Río

Ante la polarización de grupos conservadores, quizá debería cancelarse el Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación en esta conurbación, opinó Jazz Bustamante, integrante de las Organizaciones a Favor de la Vida y de la Dignidad de las Personas.

Admitió que ante la polarización de grupos ultraconservadores, quizá lo mejor sí sería cancelar el foro convocado para Boca del Río, a fin de evitar poner en riesgo la integridad de los legisladores que lo impulsan, pues son de la izquierda, y los conservadores son de la derecha.

Al precisar que esos foros en los que se explica el verdadero alcance de la reforma integral del Código Civil para el Estado de Veracruz nada tienen que ver con la materia penal sino con derechos de mujeres y de trabajadoras domésticas, entre otros sectores, lamentó y criticó la postura de grupos presuntamente ligadas al clero.

"La reforma del Código Civil no es asunto de grupos disidentes sexuales, la reforma del Código Civil no es asunto de nosotras las feministas, la reforma del Código Civil es un asunto de toda ciudadana y ciudadano del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por ello la trascendencia y la importancia de que se manifiesten a favor de esta reforma tan trascendente.

"Iglesia y estado, asunto separado, no hay más. Pueden berrear, pueden llorar, pueden gritar, es su derecho, tienen libertad de expresión. Iglesia y estado, asunto separado. ¿Puede opinar el señor con sotana? Puede; no debería, no debería opinar en asuntos del estado, pero que lo haga (...); ni siquiera se está abordando el aborto", puntualizó Bustamante.

Explicó que la reforma apunta a garantizar derechos civiles de los hijos e hijas; el reconocimiento del concubinato; al interés superior de la infancia y a garantizar la prueba de paternidad, aunque se carezca de recursos económicos para hacerla, entre otros puntos.

Lo que se busca es erradicar leyes discriminatorias, no temas de sexualidad ni del aborto, como erróneamente pretenden hacer creer algunos sectores, recalcó.

"Aquí no se habla de la interrupción legal del embarazo porque es una reforma al Código Penal, estamos hablando de normativas jurídicas del Código Civil (...); están mal de sus facultades mentales, y es su derecho a estar mal de sus facultades mentales.

"La salud mental afecta a más del 85 por ciento de las mexicanas y los mexicanos; es su derecho gritar que están a favor de la vida, maravilloso; yo también estoy a favor de la vida y a favor del medio ambiente (...); las normativas jurídicas de reconocimiento del contrato patrimonial entre parejas del mismo sexo, no hay nada que debatir, eso es un asunto ya ganado desde hace más de 5 años".