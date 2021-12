animales_son_compromiso_de_por_vida,_no_objetos_para_regalo_en_navidad:_protectores

El tema tiene que ver con la "cosificacion" de los animales y los seres vivos, ya que hay personas que regalan perros y gatos, sin pensar en que es un compromiso de por vida.

De acuerdo con estadísticas de protectores y asociaciones civiles, entre 5 y 7 de 10 perritos regalados en navidad, podrían acabar en la calle o teniendo una vida de maltrato, amarrados o en azoteas.

Pasa porque la gente compra perros o gatos sin tener consciencia de lo que implica traer un animal a la familia, que es un compromiso de vida. Un animal requiere no solamente un espacio para dormir y comida, requiere consultas veterinarias, atenciones, cuidados y amor.

La protectora de animales Rosario Aguilar, fundadora del grupo "Ayúdame a Regresar a mi Casa", ha resaltado que, lamentablemente, impera el racismo a la hora de llevar un animal a casa, es decir, la gente busca un animal "fino" porque es bonito, sin investigar ni tomar en cuenta los cuidados que requiere cada raza. Son aún muy pocas las personas, en comparación de las que buscan razas específicas, las que adoptan animales mestizos. De ahí que es fundamental crear conciencia sobre la adopción de los perritos o gatitos mestizos o criollos.

Pasa en navidades que, por ejemplo, la gente elige un perro labrador, pero no toman en cuenta las necesidades de la raza por su tamaño, por su instinto de caza y juguetón. Entonces, a los seis meses que el pequeño y tierno cachorro se convierte en un niño peludo, alto y con ganas de brincar y de morderlo todo, el tierno obsequio de navidad es abandonado en la calle. Comienza ahí la historia de vida de calle maltrato. En otros casos, el cachorro al crecer va a la azotea o al patio con cadena.

En ese sentido, la también protectora de animales, Lourdes Jiménez, ha hecho hincapié en la capacidad emocional y cognitiva de los animales, lo cual ha sido demostrado por la ciencia. Dicho en otras palabras: los animales sienten y piensan; no son cosas, no podemos cosificarlos, pensar en ellos como regalos que se venden y se compran.

Los animales son capaces de sentir amor, dolor, tristeza, angustia, estrés, miedo, y la ciencia lo ha evidenciado. Entonces, ha enfatizado Lourdes Jiménez, de Proyecto Arpa Xalapa, un animal en azotea o encadenado, sufre. Ahora, hay que imaginar la angustia y tristeza que padece un animal abandonado en la calle, sin entender el porqué su familia humana simplemente un día lo echó a la calle.

Por todo ello, es fundamental que un animal no sea visto como un objeto a regalar que, si luego de unos meses no agrada, se deseche. Antes que nada, refieren las protectoras, los animales son seres vivos y, el traerlos a casa, adoptarlos en la familia, implica responsabilidad y compromiso. Además de que no hay que olvidar que cada raza requiere cuidados especiales, no solamente por su tamaño, sino por su piel, el tamaño de sus orejas, y todas las cualidades. Como los humanos, requieren cuidados, atenciones y consultas médicas.

SI ADOPTAS, QUE SEA EN REFUGIO, NO COMPRES

Ahora bien, el llamado es también para que en caso de que las familias quieran un nuevo integrante de la familia esta navidad, es decir, un perro o gato, acudan a los refugios, porque ahí hay muchos animales rescatados que requieren un hogar amoroso.

En ese sentido, Araceli Jiménez, fundadora de Maussi Rescate Animal, hizo un llamado para que las personas que quieran un animalito en su casa, como parte de su familia, vayan a los refugios, de ese modo continuará la cadena de ayuda, "porque si las personas no adoptan, no podemos seguir rescatando y rehabilitando animales. Todos los protectores y todos los albergues estamos saturados".

"Esta navidad no compres, adopta", es uno de los mensajes de las campañas de los protectores de animales independientes y agrupados. Y antes que ello hay que tener claro: "los animales no son regalos, son vidas y compromisos de por vida".