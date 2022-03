Anilú Ingram presentará queja contra Ramos Alor ante organismos internacionales

Y es que el 14 de diciembre del año pasado, el secretario de Salud criticó que diputados cuestionen la labor de su dependencia cuando ni siquiera recorren sus Distritos.

"Nada más quiero concluir diputado que me da enorme gusto de tener y conocer diputados que vienen de abajo, que caminan, que están cerca de su pueblo. Veracruz y el país ya está cansado de conocer la historia de diputadas y diputados que nunca hacen esta práctica democrática y que son ´totalmente palacios y antes muertas que sencillas´ porque nunca han estado cerca del pueblo; qué representan esas diputadas, me pregunto yo", señaló Ramos Alor, lo que fue considerado un insulto por Ingram Vallines.

Sin embargo, la Contraloría General del Estado le dio "carpetazo" a la queja, aunque también denunció ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción con el respaldo de otras legisladoras.

Ingram Vallines aseveró que de ser necesario acudirá a Derechos Humanos o la misma Organización de las Naciones Unidas.

"Si en esa instancia no encontramos eco, no actúan apegados a los protocolos porque lo hacen de pura retórica, porque no se apegan a los hechos, tenemos que acudir a organismos internacionales, eso fue real, nadie lo inventó, está a todas luces, es la realidad de la violencia política que es ejercida".

La diputada lamentó que la Contraloría del Estado señale no tener elementos para continuar con la investigación, cuando se trató de un asunto público.

"Es bien lamentable, porque fue un asunto público, es lamentable que no actúen y más que lo diga una mujer me parece vergonzoso".

Reconoció que su denuncia va lenta en la Fiscalía General del Estado, en el Organismo Público Local y otras instancias a las que denunció el hecho.

Finalmente, dijo que es lamentable que las mujeres en cargos públicos no estén actuando ante las denuncias, pero, expuso que desde que se interpuso la queja, la funcionaria descalificó la misma. "Lo que se ve no se juzga, ahí están los videos, no lo inventa uno" dijo.

En diciembre del año anterior, la legisladora acudió a la Fiscalía, al Organismo Público Local Electoral (OPLE), al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y ante la Contraloría General del Estado (CGE).