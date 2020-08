Analizan ampliar horario para venta de alcohol en Xalapa

En sesión de cabildo se determinó analizar la posibilidad de ampliar el horario para la venta de alcohol que actualmente es únicamente de 12 a 17 horas de lunes a jueves derivado de la estrategia para disminuir los contagios de Covid-19.

"Creo que eso puede ser muy bien encaminado a la comisión de Desarrollo Económico para que se aborde el tema. Generemos un espacio de diálogo con las empresas para buscar como flexibilizar los horarios cuidando siempre que efectivamente no se afecte lo que queremos, que no haya aglomeraciones y que no haya abuso en el alcohol", dijo el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero en sesión de cabildo.

Esto, en respuesta a lo planteado por ediles y el sector empresarial que ha expresado las pérdidas económicas y el incremento de la venta clandestina de bebidas embriagantes.

A decir del regidor titular de la comisión edilicia de Comercio Juan Gabriel Fernández Garibay señaló que si bien con la llamada Ley Seca se han tenido resultados en materia de salud y la violencia cuando hay alcohol de por medio ha disminuido, la violencia de género en general sigue incrementando.

"En el tema de la comisión de seguridad llevamos un punto, tenemos un gran problema que nos está pasando con la ley seca, se nos están proliferando la venta clandestina del alcohol, se está proliferando las fiestas clandestinas y esto nos puede traer otro tipo de problemas", añadió.

Agregó que, aunque no está en contra de esa medida de restricción, ésta es perfeccionable por lo que propuso la extensión del horario puesto que la mayoría de la población trabaja y a la hora de la comida se están generando aglomeraciones además de que hay un problema de pérdida de empleos.