Analiza Congreso elección extraordinaria para diputado de Tuxpan

El Congreso de Veracruz podría convocar a una elección extraordinaria para cubrir la curul del distrito de Tuxpan, luego de que el diputado Daniel Cortina Martínez fue postulado por Morena como candidato a la presidencia municipal y su suplente, Citlali Medellín Careaga, fue presentada como abanderada del PVEM en Tamiahua.

La presidenta de la Mesa Directiva, Tanya Carola Viveros Cházaro, confirmó que ya hubo comunicación con Medellín Careaga, quien informó que "por temas personales" no atenderá el llamado para asumir el escaño.

"Se recibió la comunicación de la suplente que dijo que por motivos personales en este momento no puede atender; habrá que explorar si esa ya es una condición definitiva; se tiene que buscar el procedimiento", dijo.

Viveros Cházaro indicó que, ante este escenario, se analiza convocar a elección para evitar que la diputación quede vacante.

También te puede interesar... Dos curules podrían quedar vacías en el Congreso de Veracruz

Respecto al caso del diputado Alejandro Porras Marín, quien fue designado promotor de la Cuarta Transformación en Huatusco, explicó que podría aplicarse el corrimiento legislativo, ya que su suplente, Luis Fernando Cervantes Cruz, funge como director general de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

"Hay procedimientos en donde se quedan vacías las curules; en los casos de las plurinominales son corrimientos, y en los de mayoría, hasta cierto momento se tiene que llamar a una nueva elección. Sería el caso de Tuxpan", precisó.

Agregó que el Congreso local continúa revisando ambos casos para definir las acciones correspondientes.

¿Qué pasará con el cabildo de Sayula?

Sobre la situación en Sayula de Alemán, Viveros Cházaro negó que exista ingobernabilidad y aclaró que no se ha aceptado la renuncia de los ediles, por lo que estos aún conservan su cargo.

"He visto que la alcaldesa está activa, que está trabajando. Yo pienso que no estamos en esa situación (de ingobernabilidad). Las renuncias no han sido aceptadas, los ediles siguen siendo ediles.

También te puede interesar... Congreso de Veracruz no disolverá el Cabildo de Sayula, por ahora

"Sabemos que en muchos lados los ediles no van y siguen siendo ediles, y sigue habiendo gobernabilidad", afirmó.

La legisladora consideró que lo prioritario es que haya disposición para seguir al frente del gobierno municipal.

"Nosotros desde el Congreso vamos a resolverlo de la mejor manera. El tema está en la Secretaría General y en la Junta de Coordinación Política", concluyó.