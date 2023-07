'Me hackearon celular y me tenían checada': trabajadora narra traumática extorsión en Xalapa

El primer delincuente que le llamó describió minuciosamente la oficina, revelando detalles que pocos podrían conocer





Ana, una trabajadora en una oficina en el centro de Xalapa, experimentó un intento de extorsión en el que los delincuentes dejaron claro tener información personal de ella y de su jefe para intentar robar dinero.

El pasado sábado primero de julio, la joven se preparaba para poner fin a otra ardua jornada laboral. Su hora de salida se convirtió en el escenario de un retorcido juego de engaños tramado por sujetos desconocidos.

Aprovechando su confianza y conocimiento de la oficina, los malhechores orquestaron un plan gracias a que tenían el número de celular de ella y de su jefe, además de conocer las características de la oficina en donde trabajan.

"Marcó una persona y me dijo que iba a llegar un pedido de paquetería a nombre del licenciado. Me dijeron que lo tenían en la línea y que yo era de toda su confianza. Después me dijeron que me marcarían de paquetería para que bajara a recibir", mencionó.





ASÍ FUE LA EXTORSIÓN

Cerca de las dos de la tarde, a la hora de su salida, el teléfono de la oficina sonó y Ana respondió, sin sospechar que estaba a punto de ser extorsionada.

Del otro lado de la línea, una voz persuasiva le informó que un paquete llegaría a nombre de su jefe. Le aseguraron que ella era digna de toda confianza y que debía bajar a recibirlo. La veracidad de la situación se reforzó cuando recibió una llamada en su celular.

Ahora, los delincuentes se hicieron pasar por empleados de la compañía de paquetería y afirmaron tener acceso a su número por cortesía de su propio jefe.

"Atendí las dos llamadas, la de mi teléfono y la de la oficina. Me dijeron que tenía que hacer un depósito a una cuenta, pero me negué. Después la persona que me estaba marcando a mi celular dijo que fuera al cajón de su oficina a sacar dinero de un cajón, lo que se me hizo muy raro (...). Me dijeron el color de la oficina, me describieron las características físicas de mi jefe y la forma en que tiene acomodadas sus pertenencias".





Ana estuvo a punto de caer en una red de mentiras y manipulaciones. El primer delincuente que le llamó describió minuciosamente la oficina, revelando detalles que pocos podrían conocer. Sin embargo, ella comenzó a sospechar de la situación.

La voz en el otro extremo del teléfono continuaba hablando, persuadiéndola para que realizara un depósito a una cuenta bancaria para recibir el paquete. Ana se resistió, manteniéndose firme ante la presión, por eso le pidieron que fuese a la oficina de su empleador para sacar cheques o dinero de un cajón, algo que tampoco hizo.

Los extorsionadores parecían saberlo todo. Le ordenaron ir al cajón de su jefe y extraer dinero en efectivo. La trabajadora, decidió contactar directamente a su jefe para verificar la situación. Su alivio fue grande al descubrir que todo era una mentira.

AHORA TIENE MIEDO

Pero el miedo no desapareció. Ana tuvo que apagar su celular para escapar del hostigamiento constante, dejando el teléfono de la oficina descolgado. No tardó en percatarse de que su número había sido "bloqueado", una señal de que los delincuentes estaban haciendo todo lo posible por sacar dinero.

Añadió que después comenzó a recibir códigos de paquetería que llegaban a su teléfono, como si fueran amenazas veladas que pretendían forzarla a "entregar paquetes". El temor la llevó a cambiar su rutina y restringir el acceso a su número de teléfono, pues el otro terminó siendo "hackeado".

"Me hackearon el teléfono y me tenían checada. Sabían muchas cosas del trabajo en donde estoy", mencionó la agraviada, quien confía en que una situación de este tipo no se repita.

EXTORSIONES AL ALZA

Desde el 2021 las extorsiones van en aumento en la zona de la capital, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con casi 300 casos en dos años y medio.

En enero de 2021, hubo registro de 22 casos y en febrero fueron 17. Para marzo la cifra fue de 16 y en abril se registraron 13.

Para mayo, las carpetas fueron 5 y en junio 8; en julio bajaron a 5 y en agosto incrementaron a 10 mientras que en septiembre y octubre fueron 6 en cada mes. Finalmente, en noviembre fueron 8 y en diciembre 10 para dar un total de 126 casos.

Durante el 2022, las extorsiones se mantuvieron constantes en la ciudad, con algunos picos entre mes y mes, lo que se tradujo en un incremento. En general, se abrieron 131 indagatorias por ese tipo penal.

Así, en enero del año pasado se reportó el inicio de 9 carpetas de investigación al respecto, mientras que en febrero fueron 10 y en marzo, 7.

Igualmente, en abril las extorsiones fueron 6 y para mayo subieron, colocándose en 16 carpetas de investigación. En junio, bajaron a 11 pero en julio subieron a 15.

Durante agosto y septiembre, la cifra de extorsiones se mantuvo en 14 en cada mes y bajaron a 7 en octubre. Para noviembre y diciembre se quedaron en 11 cada mes.

Para este año, con corte al mes de mayo, ya van 40 carpetas de investigación por extorsiones.

En enero y febrero, la cifra se mantuvo en 4 y para marzo, subieron a 12; en abril bajaron a 5 y para mayo se registró la cifra más alta de la temporada: 15.