Ampliarán horario de venta de bebidas alcohólicas en Xalapa

A partir del lunes el horario para la venta de alcohol en Xalapa se ampliará de lunes a viernes de las 12:00 horas a las 10 de la noche y los sábados de 12 a ocho de la noche, dio a conocer el regidor titular de la comisión edilicia de Comercio, Francisco González Villagómez.

Dijo que este jueves sesionó el Consejo para Crear Protocolos de Sanidad y Seguridad por la emergencia generada por el COVID-19 y se tomó tal determinación para evitar la venta clandestina y que los xalapeños viajen a municipios aledaños a conseguir bebidas y así evitar accidentes.

"Ya acordamos, se votó, se decidió que efectivamente se ampliara el horario; es decir, quedamos que de lunes a viernes el horario sería de 12 a 10 de la noche y los sábados de 12 a ocho de la noche", precisó.

Explicó que la "Ley Seca" o la prohibición total de la venta será únicamente parte del sábado y durante el domingo.

Aclaró que esto aplica únicamente para restaurantes y tiendas que venden licor, cerveza o de conveniencia y no para bares o centros nocturnos.

"No aplica para bares y en los restaurantes solamente hasta cuatro copas o cuatro cervezas pueden servir, no más, por lo que está restringido, no es abierto completamente", detalló.

Recordó que los establecimientos que tienen licencia de funcionamiento no van a poder abrir ni vender alcohol, pero quienes la tienen de restaurante con venta de bebidas alcohólicas sí podrá ampliar su horario pero solo podrá vender hasta cuatro cervezas o copas; "los bares definitivamente no van a entrar a menos que ellos tengan ese tipo de licencia".