Amotac truena contra abusos de grúas en Veracruz

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) exigió al Gobierno de Veracruz poner alto a los abusos contra el sector, las corruptelas por parte de grúas y el desvalijo de hasta 10 camiones a la semana en los corralones, así como cobros desproporcionados.

A un costado del bulevar Banderilla - Xalapa una fila camiones estacionados exhibían mantas con leyendas de reclamo, sin entorpecer el paso de los vehículos.

Los transportistas acusaron que si una grúa arrastra a un camión cobra 25 mil pesos; si son 10 kilómetros sube 60 mil pesos y la distancia alcanza los 30 kilómetros, la tarifa se eleva hasta los 90 mil pesos.

Denunciaron que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene "favoritismo" por dos empresas de grúas y corralones, donde son desvalijados los camiones.

A esto dijeron que se suman abusos diariamente de agentes de Tránsito del Estado, a quienes catalogaron como 'asaltantes con uniforme´ que están a la caza de transportistas para imponerles altas multas diariamente

Los inconformes solicitaron una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

El dirigente de la Alianza, Juan Durán, dijo que constantemente son víctimas de robo de las unidades y de la mercancía a lo que se suma "el martirio" al presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Expuso que tienen "esa dizque concesión, yo creo que es más un favoritismo. Nos cobran excesivos costos por movernos de tres a cinco kilómetros, ya si me mueven 10, me suben más, es lo que queremos que el señor Gobernador ponga atención o nos regularicen esas grúas. Hay cobros de cuando me arrastran unidades de 15 a 20 kilómetros de hasta 90 mil pesos, es cuando los recuperamos".

Precisó que son víctimas del delito de robo de entre 8 a 10 unidades automotoras a la semana, de los cuales llegan a recuperar entre cuatro o cinco.

Por ello exigió a los gobiernos que haya seguridad en las carreteras del Estado, ya que los atracos se registran por falta de vigilancia, no tan sólo de las autoridades estatales sino también de las federales "porque ni la Guardia Nacional hace su trabajo".

"Seguridad Pública o el Gobernador tienen que ordenar que haya vigilancia en las carreteras, para los transportistas. En las carreteras 180, en la 140, vamos a hablar de Tampico a La Venta, Tabasco, de Orizaba a La Venta, que son las principales y sus ramales donde además se roban coches también", manifestó.