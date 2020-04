Ambulantes vuelven a cerrar calles del centro de Xalapa

Por segundo día consecutivo tianguistas y vendedores ambulantes bloquearon el centro de la ciudad ante la falta de apoyos para sobrevivir a la pandemia por COVID-19.

Y es que el Ayuntamiento de Xalapa prohibió la instalación de los tianguis en distintas zonas de la ciudad para evitar aglomeraciones como medida de prevención.

Los tianguistas se ubicaron desde temprana hora de este viernes en el parque Juárez, pero al ser abordados por personal de Comercio municipal que les pidió retirarse, y por temor a ser desalojados, cerraron el centro de la ciudad.

La líder de los vendedores, Marily Aguilar Tlapa, acusó que el ayuntamiento no les ha entregado apoyos a pesar de que funcionarios municipales aseguren que sí lo han hecho y también les impiden trabajar.

"El martes se manifestaron algunos otros comerciantes y les dijeron que a mí ya me habían entregado recursos y no hemos recibido nada. Que nos den una explicación porque tenemos hambre, no nos han dado apoyos, a todos les dice lo mismo, que ya entregó pero no es verdad; a mí que vengan y que me digan en mi cara que ya nos entregaron recursos", dijo.

Remarcó que no están pidiendo que las autoridades los mantengan pero sí que los dejen trabajar porque de esa actividad mantienen a sus familias.

Ante la falta de atención decidieron bloquear la avenida Enríquez y Clavijero para presionar a la autoridad municipal para que se presente.

"Son mentiras, no nos han entregado nada; que bajen, que tengan los pantalones y que venga Juan Vergel Pacheco a digan que ya nos dieron el recurso, si no nos quieren dar apoyo que nos dejen trabajar", añadió.

"¿Dónde están los mil 600 pesos que según dijo el Gobierno federal entregaría a los más desprotegidos? Que salgan a dar la cara, nada más nos engañan", gritaba una de las inconformes mientras eran vigilados por la Policía Municipal.