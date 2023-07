"No somos ambientalistas de Facebook", afirman ciudadanos que, con lucha, frenan obra

Es la lucha completamente ciudadana, en defensa de su ciudad y el medio ambiente, la que se mantiene y reclama a las autoridades ser tomada en cuenta, expresaron habitantes que mantienen plantón en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa.

Al referir que ha sido la lucha ciudadana la que logró, mediante amparo, frenar por el momento la obra de un paso a desnivel a la altura de Plaza Urban, en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, resaltaron que no se oponen al progreso, sino a qué se disponga de la ciudad sin tomar en cuenta a sus habitantes.

"Son las y los xalapeños quienes han logrado ganar amparo que suspende de forma provisional la obra del paso vehícular elevado en la avenida Lázaro Cárdenas"

Resaltaron desde el campamento y también a través de redes sociales.

Asimismo, la asociación Regalemos un Paraizoo, destacó que "esta lucha no es de logos, no es de imágenes y fotos, esta lucha es genuina y ciudadana, no son simulaciones".

En ese sentido, acentuaron que "no son activistas de redes sociales", sino "ciudadanos luchando por su derecho a un ambiente sano ".

El llamado, reiteraron es para que las autoridades tomen en cuenta a las y los habitantes, para que se revise con expertos la viabilidad de obras, pues en medio de un daño ambiental global, no se pueden tomar decisiones a la ligera sin una planeación real de mitigación del daño en la zona directamente afectada, no en otros puntos.

La protesta y lucha contra la afectación ambiental que provoca la obra vial que hasta ahora ha causado la tala de 42 árboles, precisan, suma a vecinos, vecinas, defensores del medio ambiente, de los animales, a personas de todas las edades con el interés común de defender la ciudad en la que habitan,y exigir que se habite en las mejores condiciones.