Alzan voz por veracruzanas desaparecidas y víctimas de feminicidio

Las mujeres exigieron justicia por los feminicidios y un alto a la violencia de género





Soledad, Ivonne, Sandra, Karla Nayeli, Yuneri Citlalli, Luz Abril, Teresita del Rosario, Nancy, Adriana, María de Jesús, María del Rosario, Guadalupe, Belén, Juliana, Karla Paola, son algunas de las mujeres, por las que este 8 de marzo, muchas otras, quizá miles, salieron a las calles de Xalapa a gritar de rabia y de dolor.

El monumento a la madre, sobre la avenida Ávila Camacho, fue el lugar donde se hizo el pase de lista, al que feministas, contestaban al unísono "presente ahora y siempre".

Apenas pasaba el mediodía de este Día Internacional de la Mujer y decenas de mujeres empezaron a congregarse en el Teatro del Estado para exigir un alto a la violencia de género, a los asesinatos, a las desapariciones y feminicidios.

Mujeres, en su mayoría jóvenes, con vestimenta negra, portaban paliacates verdes y morados. Las jóvenes llegaban con su grupo de amigas, algunos con sus padres, buscando protegerse, buscando luchar juntas.

El contingente estuvo acompañado por integrantes de colectivos de personas desaparecidas quienes exigieron a las autoridades hacer justicia y dar con el paradero de sus hijas, madres o amigas. Decidieron alzar la voz por las que ya no están, por quienes no han regresado a casa.

Victoria Delgadillo Romero del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, recordó que este es el segundo año en que deciden sumarse a la manifestación para conmemorar esta fecha.

En frente, las fotografías de mujeres a quienes les fue arrebatada la vida o de quienes, pese a los años, no se tiene noticia alguna, tal es el caso de Sandra Jennyfer Giraldi Hernández desaparecida el 14 de septiembre de 2012.

"Ya no queremos más desaparecidas, ya no queremos más violencia contra las mujeres, ya no, ya estamos en contra de eso y hoy estamos aquí también por el caso de Sandra Jennyfer Giraldi Hernández desaparecida el 14 de septiembre de 2012 para que las autoridades se den la tarea la leer bien la carpeta y no permitan que el presunto responsable de su desaparición quede libre, que pague por la desaparición de Sandra Jennyfer", dijo Victoria.

Sin embargo, subrayó que su protesta sería pacífica y que no se sumarían a las pintas, "simplemente es un llamado a las autoridades exigiendo justicia"; aunque dijo respetar las formas de manifestar de los diversos grupos feministas.

"Ni una más, ni una más, ni una asesinada más" era el grito que constantemente se escuchó durante la protesta.

Una de las madres de las víctimas, hizo uso del megáfono en el monumento a la madre para recordar a su hija "Teresita" y pedir justicia. Al terminar, se escuchó a una misma voz: "No estás sola, no estás sola".

Sobresalía la presencia de mujeres acompañadas por niñas, por niños y hasta bebés en brazos para contagiarles de la rebeldía, de la necesidad de no quedarse callados y no tenerle miedo a nada.

Al llegar al viaducto se hizo el "aquelarre", ahí, las mujeres aprovecharon para pintar los nombres de presuntos abusadores y hombres que ejercen violencia en contra de las mujeres, así como consignas contra el gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez.

Algunas otras, el "bloque negro" formado por chicas encapuchadas se encargaron de realizar las pintas y romper cristales de paradas de autobuses, paredes, el viaducto y edificios públicos como la Secretaría de Seguridad Pública donde las manifestantes tomaron mazos, piedras y martillos para romper cristales y otras para realizan pintas en las vallas que se colocaron desde temprana hora.

Fue ese lugar, del lado de la calle Leandro Valle, el que sufrió más destrozos y donde además alcanzaron a poner leyendas como: "Hay Toro en Guerrero", en referencia a Félix Salgado Macedonio acusado de violencia sexual, "Opresores", "Cobardes", "Tuve que romper y quemar", entre otras.

Pese al fuerte dispositivo de seguridad, algunas de las jóvenes no se detuvieran, eran motivadas por la exigencia de poner un alto a la violencia en su contra.

Al llegar a Palacio de Gobierno, las manifestantes también intentaron rayar la fachada lo que causó enfrentamientos con los granaderos que intentaban proteger el edificio. En algunos momentos se hizo uso de gas pimienta, para dispersar el conflicto. Mientras que las mujeres aventaban latas de spray, huevos, botellas de agua y todo artículo que tenían a la mano.

Las mujeres intentaron prender fuego a uno de los pendones que fueron colocados en Palacio de Gobierno con los que intentaba presumir que organismos autónomos son encabezados por mujeres, pero no les fue posible. Por algunos momentos, subió la tensión ante los gritos entre manifestantes y policías y la intervención de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Municipal de las Mujeres para mediar la situación.

Las mujeres también intentaron acercarse a la Catedral Metropolitana de Xalapa, pero varias personas consideradas "pro vida", se sumaban a la policía estatal que la resguardaba para hacer una valla y "blindarla".

Fue un día difícil para muchas, de recordar el dolor que causa un Estado en el que las mujeres no se sienten seguras, pero que fue aprovechado para gritar una y otra vez, "No estás sola".