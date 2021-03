Alistan vacunación para adultos mayores en Veracruz y Xalapa

Este día se dio a conocer la convocatoria para la población adulta mayor de 60 años y más, que viven en el municipio del Puerto de Veracruz para acudir a la vacunación contra el COVID-19. Se dijo que posteriormente saldría la de Xalapa.

Según lo que se establece en la convocatoria, los módulos de vacunación estarán ubicados en los centros de salud y otros espacios conocidos en ese municipio.

Se trata de más de 20 módulos que de acuerdo al documento que estarán instalados en los centros de salud como: Las Bajadas; Las Amapolas; Adolfo Ruiz Cortines; el Coyol; Club de Leones; Virgilio Uribe; Granjas de Rio Medio; Reserva Tarimoya; Vargas, Los Pinos; Delfino Victoria o Santa Fe.

También se instalará un módulo en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV); Club Naval; Auditorio Benito Juárez y el Instituto Tecnológico de Veracruz.

La aplicación de la vacuna se hará por orden alfabético; es decir por la primera letra del primer apellido.

Día 1 - de la A a la E

Día 2 - de la F a la J

Día 3 - de la K a la O

Día 4 - de la P a la T

Día 5 - de la U a la Z

Tal como lo había adelantado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los días 6, 7 y 8, se vacunarán las personas que por incapacidad o enfermedad no pueden levantarse de cama. Mientras que los días 9 y 10 se aplicará a quien no hayan estado en la ciudad cuando era su turno o no haya podido acudir por alguna razón.

Entre los requisitos médicos para asistir a la inoculación se pide que las personas desayunen antes de vacunarse y no suspenda ningún tipo de tratamiento médico actual.

Asimismo, se pide que el adulto acuda con un acompañante y lleve consigo Identificación del INE, CURP y comprobante de domicilio, así como respetar las medidas sanitarias en los módulos de vacunación.

Señaló que los adultos serán vacunados en el puesto de vacunación correspondiente a su colonia y deben ir únicamente el día que le corresponde a la letra de su apellido.