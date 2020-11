Alianza Federalista es lo menos y miente, dice Gobernador de Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró que los gobernadores que conforman la "Alianza Federalista" son los menos y están mintiendo, pues la mayoría de los mandatarios creen que la estrategia financiera del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido puntual.

Tras enfatizar que difiere consideró que la queja de sus homólogos en otros estados es que ahora no pueden manipular los recursos federales, pero ante el inicio de las campañas es mejor así y que lo reciba de manera directa la población.

"Viene la campaña, en esos estados se deciden los gobernadores y por la tanto está esa pelea electoral a la que se van a enfrentar cada gobernador, entiendo que van a ser evaluados por la población de sus estados y quizá decir el presidente no me ha dado los recursos, que es una mentira, no quiero decir que así sea, pero, quieran tapar quizá lo que hicieron mal", añadió.

Acusó que muchos de ellos "mienten con descaro e hipocresía" porque fueron autores de la reforma fiscal como es el caso del gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado que como senador la avaló y ahora lo reprochan.

Remarcó que los gobernadores no están diciendo la verdad puesto que sí están recibiendo de manera puntual los recursos y es una falsedad que haya recortes como lo aseguran.

"Hemos recibido todas las participaciones de manera extraordinaria hemos recibido también parte del fondo de estabilización para las entidades federativas, muy a tiempo los recibimos las 32 y yo creo que aquí es querer cerrar los ojos por parte de los gobernadores a una realidad", dijo.

Enfatizó que el presidente de la República no solo está entregando los recursos conforme a la ley a cada estado, sino que lo está haciendo de manera directa a la población.

"Por eso aquí dimos un mensaje con el delegado estatal Manuel Huerta Ladrón de Guevara donde dijimos que Veracruz recibe 45 mil millones de pesos en apoyos directos a la gente, eso no lo quieren reconocer en otros estados pero debe ser igual de miles de millones de pesos, claro que se han de quejar porque lo agarran ellos, es decir, ellos no lo manipulan, no lo tienen en sus manos pero eso fue una demanda ciudadana que se recogió en la campaña del presidente", abundó.