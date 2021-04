Alertas sobre saqueo a Laguna El Farallón, con años sin ser atendidas

La extracción de agua de la laguna El Farallón de Actopan se había dado a conocer desde hace años atrás principalmente usada para el riego de caña de azúcar, pero ninguna autoridad se ha hecho responsable de su manejo afirmó la investigadora del Instituto de Ecología, Patricia Moreno-Casasola.

Recordó que se hizo un estudio en que se observó de dónde proveía el agua de la laguna que recibe básicamente agua de lluvia, de escurrimientos; y se sacaba mucha agua para el riego de caña de azúcar y otras cosas.

“El principal problema es que no es un cuerpo que esté regido por Conagua porque no se le concede aguas nacionales entonces ni el municipio ni el estado de han hecho cargo de él. Quien daba en ese momento los permisos para la extracción de agua era CFE por lo tanto era un control económico, pero no ambiental”, dijo.

Refirió que, aunque no hubo una denuncia formal sobre ese hecho, sí se hizo del conocimiento del gobierno.

“Fue al mismo tiempo que también se dio el problema de las lagunas interdunarias del puerto, ahí en el municipio de Veracruz sí se hizo cargo de las lagunas y se hizo área protegida posteriormente y en el caso de esta laguna, ni el municipio ni el estado decidieron tomar las atribuciones para manejarla, entonces es un cuerpo de agua en tierra de nadie”, abundó.

Expuso que se trata de un hecho de usos y costumbres puesto que se pagaba a la CFE por el uso de la energía eléctrica y no por el permiso de agua, “es como una omisión porque nadie quiso voltear a ver, y esto se empeoró cuando Laguna Verde dejó de manejar el Farrallón y ya no tuvo injerencia”.

La investigadora explicó que la laguna se alimenta de las lluvias por lo que se podrá recargar, “pero si le siguen sacando agua, vuelve a ser lo mismo, entonces hay que dragarla, hay que aprovechar para quitar el lodo, recuperarla y restringir los permisos de riego”.

Consideró que alguna autoridad tendrá que asumir el manejo de la laguna y revisar qué cantidad de agua tiene, quiénes la está extrayendo y en qué cantidades.

“Se va a rellenar con las lluvias, dependiendo de cuántas lluvias tenemos, pero si usted hace un buen manejo a lo largo del tiempo, puede mantener ahí el agua, es lo que se debe hacer”, abundó.