Alerta Barzón a ciudadanos ante posibles fraudes con el Buen Fin en Veracruz

La representante legal de Barzón Resistencia Civil Veracruz, Teresa Carbajal, refirió que en el primer semestre de 2021, de acuerdo con datos oficiales, se han presentado dos mil 216 casos de fraudes bancarios en modalidad electrónica o Internet.

SUBEN QUEJAS POR TRANSFERENCIAS O COMPRAS NO RECONOCIDAS

Destacó que durante este año se ha mostrado un incremento en las quejas por consumos no reconocidos a través de internet, pues se registraron 81.3 por ciento más casos que en 2020; además de las transferencias no reconocidas que aumentaron en 46 por ciento.

En este escenario, recordó que ante la pandemia y problemas económicos derivados de ella se busca la reactivación con eventos como el Buen Fin, aplazado en esta ocasión del 10 al 16 de noviembre.

"Conscientes de que en este bimestre incrementan las compras electrónicas con motivo de El Buen Fin y las fiestas decembrinas, es importante extremar precauciones".

Y es que en este tipo de eventos comerciales, usuarios de servicios financieros reportan consumos no reconocidos hechos por internet, así como transferencias no identificadas, principalmente.

Ante ello, alertó a la población para que se revisen "las páginas de internet donde se hacen compras electrónicas, verificar que los sitios web no guarden nuestras contraseñas y números de tarjeta, así como evitar contestar supuestas llamadas del banco o brindar datos personales en redes sociales".

"Desde el Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz hacemos un llamado a la ciudadanía para prevenir posibles cargos no reconocidos, transferencias no realizadas y consumos ajenos, pues son las principales causas de queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)".

Además, Teresa Carbajal llamó a las familias para que en este Buen Fin no haya un sobreendeudamiento, que revisen su capacidad de pago, verificar que las compras que se vayan a hacer sean necesarias, así como que se den comprobantes de compras, comparar precios y hacer revisión adecuada de mercancías.

No se trata de no participar en el evento comercial que incentiva la economía, acentuó, pero sí de revisar la capacidad económica particular, para no caer en sobreendeudamientos.