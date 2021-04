Alcaldesa de Tamiahua sí incurrió en violencia política; son ataques, afirma

En días pasados, magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz ordenaron incluir en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres a la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, debido a su presunta intervención en las labores de la regidora Tercera, María Victoria González Ramos, y el síndico único, Albertico Rivera del Ángel; también se señaló la participación del secretario del ayuntamiento.

Los togados dieron cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes llamaron al TEV a analizar "de manera exhaustiva" las pruebas aportadas por la regidora, para así definir a las autoridades que habrían caído en dicho ilícito.

Se concluyó que Medellín Careaga sí tuvo injerencia en la reducción de percepciones económicas de la regidora, lo que afectó directamente sus derechos al no ser una situación general que se haya replicado con los demás ediles.

Debido a esto se tomó la decisión de incluir a la alcaldesa en el citado registro, lo cual afectaría sus aspiraciones de buscar algún cargo público en el actual proceso electoral, ya que habría pedido licencia para obtener una candidatura.

Por su parte, Citlali Medellín acusó que la decisión tiene tintes políticos y que se busca detener su candidatura a un puesto en este proceso electoral.

Dijo que confía en las leyes y que no permitirán "las arbitrariedades a las que varios opositores al régimen están siendo víctimas".

"He sido víctima de violencia de género de forma directa; la he combatido y la he denunciado (...) es una burla a nuestra lucha el hecho de que me señalen como agresora (...). No lo voy a permitir".

Aún no se sabe si la alcaldesa con licencia impugnará la resolución del Tribunal Electoral local.