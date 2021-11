El Gobierno del Estado no podrá ayudar a los alcaldes entrantes que acudan a tocar la puerta de la Secretaría de Finanzas y Planeación ( Sefiplan ) para saldar deudas a las que están obligados; por ello, desde el inicio de las nuevas administraciones se deben de hacer las previsiones que sean necesarias en esta materia.

Así lo afirmó el titular de Sefiplan, José Luis Lima Franco, quien llamó a los presidentes municipales entrantes a ser "muy cautos" y hacer las previsiones con cierto margen en sus presupuestos para el pago de las deudas que hereden.

Noticia Relacionada Insisten en imponer a Tato Vega como líder de FXM en Veracruz

El funcionario explicó que los próximos ediles deben estar atentos a laudos, sentencias mercantiles, así como los sueldos de agentes municipales, ya que dichas obligaciones deberán saldarlas con sus propios recursos.

"Se los décimos de una vez porque luego a fin de año van a venir acá a tocarnos las puertas a que los ayudemos porque tuvieron que pagar un laudo, porque tuvieron que pagar esto, para los aguinaldos y pues desgraciadamente, eso sí que no (...); es importante que lo vayan planeando los alcaldes", señaló.

En su comparecencia ante la comisión de Hacienda del Estado dijo que los munícipes deben hacer previsiones en sus presupuestos de ingresos para atender el tema de laudos laborales.

"En ese tema la verdad es que no podemos ayudarlos, es un tema que tienen que atender los municipios con sus recursos propios, que tienen que hacer sus previsiones desde este momento".

Explicó que la dependencia sí puede ayudar a los municipios con créditos fiscales ante el SAT, así como pagos pendientes con el ISSSTE, CFE y asuntos relacionados con Asociaciones Público-Privadas, como las relacionadas con el alumbrado público, las cuales se podrían rescindir al resultar onerosas.

Además, recordó que a partir de la pandemia no se alcanzaron las estimaciones de crecimiento en 2020 y 2021 respecto a la recaudación, por ello el Fondo General de Participaciones se vio afectado y algunos municipios pueden contemplar más pagos a partir de las estimaciones de la Ley de Ingresos que no son posibles de cumplir.

"Pasa que llegan los municipios a estos meses y dicen que de acuerdo con la Ley de Ingresos les debemos tantos millones y pues no, no les debemos nada. Simplemente no se alcanzó la Ley de Ingresos, recordar que es una estimación de la recaudación que va a tener el país".

Mencionó que algunos ediles podrían acercarse a los diputados locales para señalar que Finanzas adeuda algunas participaciones, cuando la realidad es que no se les puede dar algo "que no se recaudó".

"Nosotros no les debemos nada; nosotros como llega el recurso al Estado se le aplica el coeficiente de cada municipio y se les ministra todo; así es mes a mes, entonces nosotros no nos quedamos con ningún recurso de ningún municipio".