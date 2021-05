Alcalde de San Andrés pide a Gobierno no intervenir: ´vida de mi madre está en juego'

El alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay , pidió a las autoridades de Veracruz no intervenir en el rescate de su madre Marina Garay Cabada , secuestrada la mañana del pasado martes 11 de mayo.

El alcalde solicitó al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, retirar las unidades que mandó a colocar a una cuadra de su casa, lo que hace imposible que reciba y salgan llamadas.

PUBLICIDAD

El funcionario se dijo acosado por la presencia de las unidades de SSP y aunque ya notificó a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, requirió a las autoridades del estado y a la Federación retirarse, pues él prefiere negociar para el regreso vivo de su madre.

Noticia Relacionada Tormenta dejó afectaciones en 14 municipios veracruzanos: SPC

"Respetuosamente yo pedí a las autoridades no intervenir en el rescate. Nosotros estamos encargándonos de la situación. Queremos recuperarla con vida y es lamentable que no nos dejen en paz cuando ya de por sí estamos atravesando por un momento muy preocupante y delicado", expuso el edil a través de un mensaje difundido en redes sociales.

No obstante, agradeció el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mantenido al margen y respetó su decisión.

PUBLICIDAD

"Sin embargo, no todos la han atendido (su petición). He sido acosado con patrullas y unidades de la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes se colocan en la parte trasera de mi casa y coincide que cuando están, se cae la señal de los teléfonos, lo que me impide tener comunicación para lo que sea necesario".

Sostuvo que esta situación fue confirmada por el delegado de la Secretaría de Seguridad en aquella región del estado, a quien le reiteró que se mantuvieran al margen.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD