Agua de Veracruz sí llegará a Nuevo León: Samuel García

Cabe señalar que el gobernador Cuitláhuac García había descartado el uso del agua de Veracruz para surtir a Monterey, pues así lo habían expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una conferencia de prensa, el mandatario veracruzano señaló que el Presidente había descartado que este proyecto, heredado de la administración de Enrique Peña Nieto, pudiera implementarse.

Noticia Relacionada AMLO se disculpa con Banxico por adelantar anuncio de tasa de interés

"El proyecto de llevar agua a Monterrey era extraer del río Pánuco; es una concesión federal y el Presidente ya dio su postura, no va a suceder, pero tampoco van a dejar a esa ciudad sin agua", indicó.

De acuerdo con García Jiménez, López Obrador ofreció ayudar con ese tema al gobernador Samuel García.

"Nuestra postura es que es bueno que el Presidente tomó en sus manos el asunto, van a ayudar a Nuevo León.

"No tiene considerado el Presidente de que siga el proyecto de abastecer agua desde el río Pánuco; van a ver la forma de cómo ayudar a Nuevo León, pero digamos que ese proyecto no pasa por Veracruz", observó entonces el veracruzano.

Durante una conferencia matutina, López Obrador no consideró factible retomar la concesión para llevar agua del río Pánuco.

"Lo cierto también es que no creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir; o sea, ya sería muy difícil, solo para la polémica o para la publicidad pero va a ser muy difícil.

"La gente de La Huasteca no va a permitir que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León, y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior y el mismo Gobierno del Estado, los que estaban antes, aun siendo esta empresa muy influyente", comentó en ese momento el Presidente.

Cabe recordar que se trata del proyecto Monterrey VI, que ante la polémica generada su construcción fue cancelada por el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón.