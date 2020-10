Agotados pero dando la batalla al covid: personal de Salud en Xalapa

En los siete meses de pandemia, seis trabajadores del Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", cuatro médicos, una enfermera y un camillero, perdieron la vida por COVID-19 al estar en el frente de batalla.

El presidente de la Sociedad Médica, Juan Francisco Guerrero Morales, afirmó que todo el personal médico después de más de seis meses de pandemia se encuentran agotados, pero no bajan la guardia en favor de la sociedad.

Este viernes se llevó a cabo una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana de Xalapa, donde dio a conocer que hay dos doctores que se encuentran todavía hospitalizados en el propio CAE, en lucha contra la enfermedad: Armín Arronte y Alfredo Quintana.

Ante la situación a la que se siguen enfrentando los médicos, el doctor Guerrero Morales llamó a la sociedad a no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de protección, a pesar de estar en semáforo epidemiológico naranja.

"Aunque la gente tenga la oportunidad de poder salir que sigan aplicando las medidas, el uso del cubrebocas; hemos demostrado que es una de las herramientas principales para poder detener esto. Aun cuando la curva no desaparezca al 100 por ciento, los casos serán menos y permitirá a los hospitales atender a los pacientes oportunamente", dijo.

Agregó que es real que han disminuido los casos de COVID-19 pero no se ha llegado al hecho de que no existan pacientes, por lo que no se sabe cuál será el comportamiento real de la curva, pese a esta disminución importante de casos.

Respecto a un posible rebrote, Guerrero Morales insistió en que se ha mantenido una curva aplanada, por lo que no se podría hablar de un rebrote en este momento.