Agiotistas y notarios engañan y despojan de sus propiedades a ancianitos en Xalapa

Se trata de casos como el de don Guillermo Hernández, adulto mayor, a quien los agiotistas prestaron 30 mil pesos, les hicieron firmar papeles ante un notario que se prestó al abuso, y ahora le quiere quitar su casa.

PUBLICIDAD

"El llamado es para que la población no se deje sorprender, que no firmen la entrega de propiedades a cambio de cantidades muy menores en relación al costo de una propiedad", ya que, sin duda, es un abuso el solicitar la firma de una hipoteca a cambio de cantidades como 30 mil pesos que una persona puede necesitar para una urgencia, expusieron.

"Consideramos que a nivel estatal y federal es importante, para la defensa del patrimonio familiar, el alertar a todas las personas que estén en esta situación y siendo víctimas de esta red de agiotistas de apellido Tablada que están operando aquí en la ciudad -Xalapa- y sus alrededores", precisó Teresa Carbajal.

Barzón Resistencia Civil girará un oficio al Colegio de Notarios, además de dialogar con los funcionarios que están haciendo seguimiento "para que pongan atención e interés en este tipo de casos y no permitan que estos funcionarios públicos se conviertan sin quererlo en cómplices de esta red de agiotistas que ya tienen una forma de operar muy clara para despojar a las personas de sus propiedades".

PUBLICIDAD

Y es que "no solamente se trata de un caso de prestamistas o agiotistas, sino de verdaderos delincuentes".

Los adultos mayores y madres solteras se convierten en muchos casos blanco fácil de ese tipo de agiotistas que, aprovechándose de la necesidad, les quitan sus propiedades a cambio de un préstamo.

PUBLICIDAD

Hay personas, refirió la representante legal de Barzón, que tienen propiedades en el centro de Xalapa, y los agiotistas están valiéndose de una dinámica abusiva y delincuencial para quitarles sus casas.

Barzón ha recibido por lo menos 5 quejas en torno a esta problemática, de casos de personas perdieron sus propiedades por culpa del abuso de los agiotistas.

PUBLICIDAD

"Desafortunadamente son casos consumados, lo que significa que son personas que ya fueron desalojadas de su vivienda y buscan una forma legal para recuperarla".

En el área penal, este tipo de problemáticas se encuentran en lo penal, ya que es un delito, enfatizó María Teresa Carbajal.

PUBLICIDAD

"Las Fiscalías han respondido en otros casos que las acciones han estado prescritas, cuando es un delito continuo, y las personas también han decidido no seguir adelante porque una situación de esta naturaleza sin duda desgasta en lo físico, emocional, en lo moral, en la salud y en lo social".

De ahí que Felipe de Jesús Fernández, abogado de Barzón, hizo hincapié en su llamado a la población para que esté atenta y no se deje sorprender " que no firmen nada de poderes o hipotecassin asesorarse, que no vayan al notario con agiotistas y no hipotequen sus casas y no firmen pagarés sobre intereses(...) es un abuso, algo totalmente desproporcionado, que les hagan hipotecar su casa por 30 mil pesos de préstamo y con intereses abusivos".