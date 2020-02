Afirma nueva dirigencia del SDTEV haber recibido toma de nota

El secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), José Arturo Hernández Martínez, aseveró que tras seis años de conflicto, recibieron la toma de nota que los reconoce como único Comité Ejecutivo Estatal.

Explicó que el día 22 de enero de 2020 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz les confirmó que fueron elegidos "de manera legal y legítima" tras el último proceso.

"Por lo tanto queda concluida la problemática interna del sindicato" representado por José Arturo Hernández Martínez, con cuatro mil 500 miembros, así como dos mil 500 jubilados y pensionados.

"No hay dos grupos y con esto estamos dando certeza jurídica y certeza laboral con esta toma de nota", detalló el nuevo dirigente del SDTEV, y llamó al grupo que peleaba el mismo reconocimiento a sumarse a ese proyecto.

En conferencia refirió que confían en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que actúe en consecuencia, instruyendo a todos los niveles, dependencias y direcciones a su cargo para la debida atención a los representados.

"Le hacemos de su conocimiento que no aceptaremos, ni mucho menos nos haremos responsables de lo que hagan o dejen de hacer personas que no estén acreditadas como representantes de este Comité. Es decir que el no presentarse a sus centros de trabajo a laborar será responsabilidad de ellos mismos, o por la complacencia de la propia SEV, pero no bajo las siglas del SDTEV".