Adulta mayor exige justicia; Fiscalía de Veracruz ignora su denuncia por violencia doméstica

La señora Belén Castillo Castillo exigió justicia y acusó públicamente a la Fiscalía de Veracruz por archivar su caso pese a haber denunciado a su esposo por violencia doméstica.

La adulta mayor expuso que desde hace más de 40 años ha sufrido diversas agresiones por parte de su pareja, un expolicía que habría ´comprado´ a las autoridades para evitar que se iniciara un proceso en su contra.

Sin embargo y pese a que hace tres años interpuso la querella, es la fecha en que su situación es ignorada.

"Yo siempre he sufrido agresiones, y si yo nunca lo demandé anteriormente fue porque siempre me amenazaba que me iba a quitar a los chamacos (...) porque no me quitara a mis hijos yo me quedaba callada", compartió.

La abogada de la mujer, la licenciada Victoria De Librado Zapata, afirmó que, al igual que en otros casos, la Fiscalía se justifica diciendo "que tienen exceso de trabajo y no se abastecen".

"Hacen que las víctimas todo el tiempo tengan que estar atrás de ellos para que ellos puedan accionar. En este caso desconozco la situación que se dio con sus anteriores abogados, qué fue lo que pasó con ellos y por qué no le dieron el seguimiento"

No obstante, reiteró que brindará todo el apoyo a Belén Castillo para que su caso salga adelante, pues además su cliente reclama el derecho para poder usar la vivienda que aún comparten sin que sea molestada por el hombre.

"Es una situación emocional bastante fea por la cual ella está atravesando (...) Lo que nosotros pretendemos es darle seguimiento y abrir el caso para que le puedan hacer justicia a la señora Belén. La carpeta de investigación es la 2644/2019".