Adulta mayor en Xalapa quiere Pfizer en jornada de vacunación

"Si yo estuviera sana no vengo a estar rogando", recriminó, afirmando que fue una recomendación directa de su doctor. Sin embargo, las autoridades trataron de convencerla de que las dosis disponibles únicamente eran para menores amparados o con comorbilidades.

Noticia Relacionada Testimonio de Tarek ´arrastra´ a ex tesoreros de Javier Duarte

La mujer reclamó tener alergia a diversos medicamentos y acusó que ha pedido a las autoridades sanitarias que la inmunicen de acuerdo con su solicitud pero que la Secretaría del Bienestar le señalan que podrían hacerlo con amparo en mano.

"Aquí me están negando la vacuna, no me dan otra opción, me quieren dar la vacuna de rezagados, pero para mí no es conveniente porque yo estoy muy alterada en mi sistema inmunológico. Yo soy intolerante a muchos medicamentos y solo la Pfizer me sirve", reiteró.

La mujer, de 68 años, aseguró tener discapacidad auditiva solicitó el apoyo del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para atender su petición.