Acusan desabasto de fármacos contra el VIH en Veracruz

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTIQ, Benjamín Callejas Hernández, reveló que los pacientes con VIH en Veracruz no reciben el esquema de medicamentos completo debido a que existe desabasto pese a que el discurso de la autoridad sea contrario.

En conferencia de prensa explicó que la realidad es que entregan uno o dos de todo el esquema que requieren lo que está afectando la salud de los pacientes, sobre todo en este momento de pandemia.

"Les dan un medicamento, no son los tratamientos completos y esto genera problemas de salud porque baja sus defensas, además hay un grave problema en el stock de medicamentos para enfermedades secundarias", acusó.

A decir del activista, desde la Secretaría de Salud de Veracruz hay una falta de transparencia en el manejo de los recursos del programa de VIH a nivel estatal, y es que reveló que desconocen incluso quién es el representante en la entidad.

Agregó que han intentado acercar al secretario de Salud Roberto Ramos Alor en las mesas de trabajo, y aunque lo han solicitado mediante oficios, no han tenido respuesta hasta el momento.

Callejas Hernández precisó que tan solo en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e ITS (Capasits) del Centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio" hay mil 500 pacientes que no están recibiendo sus esquemas de medicamentos, y que no los pueden pagar por el grande costo que esto implica.

"No les entregan los medicamentos completos. Aproximadamente entre 40 y 60 mil pesos un tratamiento para VIH, pero hay medicamentos que solos cuestan más de 16 mil pesos y hay personas que deben tomar dos o tres", abundó.

Aún más, apuntó que los pacientes son víctimas de actos de discriminación por parte de trabajadores, incluidos doctores que se niegan a revisar a pacientes con el virus, o bien que dan malos tratos a quienes llegan a su tratamiento.