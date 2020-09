Denuncian quimioterapias retrasadas y desabasto en Cecan

Quimioterapias retrasadas y desabasto de medicamentos oncológicos denunciaron familiares de pacientes del Centro de Estatal de Cancerología (CECAN).





Es el caso de Katherine, paciente con cáncer de ovario, quien recibió su terapia su quimioterapia el 20 de agosto, es decir, un mes después de la fecha programada (20 de julio).





Esto, por la falta de etopósido y cisplatino, aseguró la madre de Katherine, Guadalupe Irineo Pérez.





"El problema es que el tumor de mi hija crece muy rápido, con el primer ciclo bajó, pero ante el retraso del segundo subió nuevamente, pero no la atendieron por falta de medicamentos. Le hicieron la cirugía, pero es muy importante que siga con sus ciclos (de quimioterapia); afortunadamente llegó el medicamento, pero no sabemos si seguirá faltando o no".





La paciente y su madre provienen de Jalacingo, pero consiguieron hospedaje en Xalapa para acudir de manera periódica al Cecan; de este modo insisten en incluir a Katherine en el listado de niños que reciben quimioterapia.





Otro caso donde se retrasó la quimioterapia es el de Rosa Isela Galindo, madre de Estefanía, paciente con linfoma de Hodgkin y provenientes de Poza Rica.





En su caso, postergaron el tratamiento correspondiente al mes de agosto, y los médicos le advirtieron que si no daba continuidad a las terapias, su estado de salud podría complicarse; situación que ya están experimentando.





Rosa Isela dijo que compró el etopósido, cisplatino, ifosfamida, la primera de ellas con un desabasto de hace dos meses, para que la menor recibiera su quimio.





"A ella le tocaba el 10 de agosto, pero nos trajeron que esta semana, la otra semana, pero como padres preguntamos si nos iban a dar la medicina, de mi niña fueron 10 de ifosfamida y 4 de etopósido".





Las medicinas cuestan entre 2 mil y 3 mil pesos, y por eso pidió a la población su aportación para donar.





Y es que denunció que hay una lista larga de espera de niños para ser hospitalizados ante el retraso de aplicación de los ciclos de tratamiento, quienes ya tienen algunas consecuencias en su salud.





Otra afectada es Imelda Velasco, madre de Heriberto, quien acusó que no hay una fecha fija para que los pacientes tomen sus tratamientos.





En su caso, el niño fue operado de un tumor pero requiere seis ciclos de quimioterapia, sin embargo, a pesar de que estaba programado para el 20 de julio, fue en esta semana que recibió el tratamiento.





"Al no haber el medicamento no se puede internar y se atrasa. Vengo de Plan de las Hayas, tengo que viajar para ver si hay medicamento, rentamos un cuartito, la comida".





La Secretaría de Salud justificó que el medicamento que se compró fue muy poco, y que la pandemia ha dificultado adquirir más.





"Las quimios empezaron el 25 de abril, ahorita se supone que llevaría los seis, casi saliendo, pero por lo mismo que no hay medicamentos no sabemos qué va a pasar".