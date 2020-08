Acusan a funcionaria de SEV de mano negra en sindicato magisterial

La mañana de este martes, representantes de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz acusaron a la directora de Educación Preescolar Estatal, María Isabel Castillo Méndez de entrometerse en la vida sindical y pretender la afiliación de presuntos "infiltrados" en las organizaciones de trabajadores.

El líder del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, Avith Moctezuma Uscanga llamó al secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, tomar cartas en el asunto, dado que se enviaron oficios desde hace meses donde se le exige que no intervenga en las organizaciones sindicales, pues no es propio de la función pública y no se ha atendido.

Refirió que Castillo Méndez aplica trámites sin autorización para la afiliación sindical de personas ajenas a la misma, lo que es una invasión a la vida de las organizaciones lo que no debería permitirse.

El secretario general del Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial, Tonatiuh Pérez Rangel, sostuvo que el lunes 3 de agosto, luego de varios oficios enviados desde el mes de marzo, se dijo que se ha reiterado al sistema de Preescolar como deben realizarse cada uno de los trámites.

"Han avanzado trámites como si quisieran meter infiltrados a las organizaciones sindicales, no es viable, no es válido y no es función de un trabajador de un trabajador de confianza de la Secretaría de Educación, si se quiere meter que renuncie a su cargo y se vaya a realizar vida sindical", dijo.

Ante esa situación lamentaron que las autoridades de la SEV no tengan el tiempo para atender las denuncias de los sindicatos magisteriales cuando se trata de peticiones genuinas.