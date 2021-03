Actuar de ASF hacia Veracruz, 'sospechoso' en tiempos electorales

El Partido del Trabajo (PT) en el estado de Veracruz se pronunció a favor de que exista una investigación a fondo para deslindar responsabilidades en torno a los señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacia el estado de Veracruz, consideró el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal, Vicente Aguilar Aguilar.

El hecho de que dichos señalamientos se hayan hecho en tiempos electorales, refirió, pueden alimentar el propósito "insano" de los ahora llamados partidos de oposición, PAN-PRI-PRD, para atacar a los actuales gobiernos estatal y federal.

"El Partido del Trabajo manifiesta su total concordancia con la percepción que tiene el Presidente de la República respecto al error de la Auditoría Superior de la Federación. Dicho yerro alimentó el propósito insano que tiene la extrema derecha y que consiste en denostar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El PT apoya la investigación propuesta y se deslinden responsabilidades".

Y es que consideró que es "inaceptable solo reconocer el error por parte del auditor; no se trató de una niñería, sino de un acto con intención de dañar la imagen de la Cuarta Transformación".

Asimismo, ante el periodo electoral que se vive, Aguilar Aguilar destacó que el PT manifiesta su unión al pacto propuesto por el Presidente de la República: "al acuerdo nacional en favor de la democracia".

"Como siempre, él predica con el ejemplo; en virtud de ello ha solicitado a que no intervengamos para apoyar a candidatos de algún partido que utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos o mapaches electorales; a evitar el ´acarreo´ y el relleno de urnas así como la falsificación de actas. Todas esas prácticas ilegales y antidemocráticas deben quedar en el pasado".