Activó SEV protocolos por acoso en escuelas de Veracruz

El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, informó que ya se están aplicando los protocolos correspondientes por un caso de acoso sexual





El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, informó que ya se están aplicando los protocolos correspondientes por un caso de acoso sexual en una escuela de bachillerato de Veracruz.

En ese sentido, el titular de la SEV reiteró, como advirtió en fecha reciente, que los protocolos deben aplicarse tanto en escuelas públicas como privadas y, de lo contrario, las sanciones podrían ser hasta el cierre de escuelas y la pérdida de Registro de Validez Oficial.

Y es que los protocolos de atención ante casos de acoso sexual o algún tipo de violencia contra los menores en escuelas, son tanto para instituciones públicas como privadas, por lo que de no atenderse como está estipulado, o se busque proteger al trabajador docente, administrativo o intendente que incurriera en acoso, se aplicarán las sanciones correspondientes.

"Quiero reiterar, los protocolos se aplican como tal en escuelas públicas y privadas, lo he reiterado: si las escuelas privadas no aplican los protocolos pueden ser cerradas y ya no se les va a dar su RVOE. Si las escuelas privadas no aplican el protocolo por proteger a sus maestros o por proteger el impacto social o el reconocimiento de la escuela, podrían perder su registro. Hago un llamado a todas las escuelas para que estén muy al pendiente de estas situaciones", destacó el secretario Zenyazen Escobar García.

En la ciudad de Veracruz, expuso, hay un caso en escuela de Bachilleres, en donde ya fue aplicado el protocolo y la menor que sufrió el acoso sexual fue cambiada de escuela, lo cual fue confirmado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba.

"Se está reportando este caso y estamos aplicando el protocolo (...) es un caso exactamente, es un bachillerato y se está viendo obviamente la aplicación del protocolo (...) es un bachillerato de Veracruz, es un tema exactamente de denuncia de acoso sexual".