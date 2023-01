Activan brigadas por incendio en parque nacional Pico de Orizaba

El incendio en el parque nacional Pico de Orizaba es en límite entre Puebla y Veracruz

La Secretaría de Protección Civil (PC) del estado de Veracruz informó que este domingo se registró un incendio forestal en el Pico de Orizaba.

"Se tiene reporte de un incendio forestal en el lugar conocido como La Troja del Diablo, en la zona limítrofe entre los municipios de La Perla y Calcahualco" , precisó la dependencia estatal en torno al siniestro en el Parque Nacional.

Ante ello, indicó que elementos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como brigadistas de ambos municipios, han sido activados para las labores de combate al incendio.

El incendio ocurre tras días de calor y suradas, por lo que las autoridades de Protección Civil han llamado a al población para evitar actividades que puedan provocar incendios forestales.

No arrojar colillas de cigarrillos, no encender fogatas, no tirar cristales, son algunas de las medidas más importantes para evitar incendios.

Además, evitar la pirotecnia y las quemas de basura, así como quemas agrícolas, es importante para que no se desarrollen siniestros que afecten el medio ambiente.