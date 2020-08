´Acoso de la derecha´ boicotea al Cabildo en Xalapa: alcalde

Este día la sesión ordinaria de cabildo virtual se canceló por falta de quorum, pero el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, ventiló que varios ediles no quisieron participar porque están siendo objeto de acoso, lo que son "prácticas de la derecha".

"Me preocupa mucho que tratándose de temas tan importantes para nuestra ciudad, nuestro municipio, haya este tipo de prácticas, el no asistir a reuniones que son institucionales; sé también que ha habido un intento donde todos ustedes han sido objeto de un acoso y lo digo claramente y a la cara y lo sostengo donde sea, no puede ser que ustedes se presten a una situación de acoso", añadió.

A los regidores que asistieron a la sesión virtual les agradeció su participación y tener el valor cívico para dar la cara; "si tienen alguna diferencia que la hagan pública, que la defiendan y sostengan, pero no es sano que por el acoso la gente se abstenga de participar, eso no es saludable".

Agregó que ello evidencia las prácticas de "la derecha" pues este grupo hace grilla y no política.

"La derecha no da la cara, lo que hace es trabajar en lo oscurito, llamadas telefónicas nocturnas para acosarlos, amedrentarlos y cobrarles favores, eso es muy lamentable, lo digo aquí y lo digo donde sea, esa es la derecha que no queremos que gobierne y si nos dejamos seducir por esas prácticas nefastas no vamos a llegar a ningún lado", dijo.

El edil dijo que si no se logró el quorum es porque se quiere impedir la reconfiguración de la comisión encargada de atender los temas de seguridad.

"Y hay un rechazo a hacer ese proceso de reconfiguración porque es evidente que la derecha no quiere que avancemos en una línea estratégica, y no se hace hoy pero se tendrá que hacer y lo vamos a llevar a cabo porque este es un proyecto estratégico del proyecto de la ´Cuatro T´, es fundamental avanzar en esa línea; quien no quiere dar la cara que no la dé, es su responsabilidad y su compromiso ético, si no sabe cumplir sus responsabilidades cívicas lo lamento", añadió.