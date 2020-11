Acompaña IVM 12 casos de violencia política de género en Veracruz

Actualmente el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) da acompañamiento a 12 casos de violencia política de género u obstaculización en el ejercicio que involucran desde alcaldesas, síndicas, regidoras y hasta directoras de área en administraciones municipales.

La encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Rocío Villafuerte Martínez, refirió que hay casos como la presidenta municipal de Córdoba, Leticia López Landero, quien está acreditando agresiones en su contra ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Sin embargo, hay otros que ya escalaron ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancias que han fallado en contra de los agresores.

La encargada explicó que el Instituto está obligado a dar acompañamiento en esta situación, incluyendo conductas en las que se afecta el desempeño de una mujer en un cargo público con la posibilidad de que la violencia "escale" a mayores.

"En el Tribunal Electoral Veracruzano tengo cinco o seis; desde Coatzacoalcos hasta el norte del estado, pasando por Coetzala y en la Sala Regional del Tribunal Electoral tenemos como cuatro o cinco casos", detalló la funcionaria.

Recordó que casos como el de López Landero siguen bajo revisión del OPLE, pero pueden llegar a vías jurisdiccionales contra los responsables, aunque el principal objetivo inicial es que las agresiones cesen rodeándoselo a los responsables.

Reconoció que el proceso para sancionar a un involucrado es tardado, pues los implicados recurren a juicios de amparo, sin embargo durante el proceso se ofrecen medidas cautelares o de protección a las víctimas y el IVM se encarga de vigilar que se cumplan.

"Ya hay sentencias de fondo pero que estén firmes y ejecutadas no tengo ninguna, a nosotros nos involucra en el acompañamiento", indicó al dar a conocer que los casos son de municipios como Martínez de la Torre, Altotonga, Tuxpan, Coatzacoalcos, Coetzala, entre otros.

Cabe señalar que en el caso de la alcaldesa de Córdoba, la funcionaria municipal busca acreditar que el empresario José Abella García, así como Radio Banana 98.3 de FM y el periódico El Buen Tono, han incurrido en estas prácticas, tipificadas como un delito en Veracruz.

Actualmente, López Landero mantiene resguardo policiaco como parte de las medias de protección iniciales dictadas por la Fiscalía General de Veracruz (FGE), ya que José Abella se ofreció en medios de comunicación a agredirla y actualmente la acosa utilizando drones y un helicóptero, según reveló la funcionaria.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por la titular del IVM, Leticia López Landero sostuvo que el empresario sobrevuela su hogar los fines de semana con su helicóptero.

"No nada más es eso, tiene un helicóptero porque es una persona con medios económicos y sobrevuela con su helicóptero mi casa los fines de semana y es el de él, porque lo tengo bien fotografiado; me manda drones a mi casa los fines de semana para ver qué estoy haciendo.

"En mi camioneta del Ayuntamiento me ponen una moto junto y me va siguiendo; verdaderamente esto ya no es nada normal", declaró la presidenta municipal.

Al respecto, Villafuerte Martínez dijo que seguirán dando acompañamiento al caso de la presidenta municipal y de ser necesario la apoyarán si busca proceder penalmente.