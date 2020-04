Abogado confía en que duartistas ligados a corruptelas en Veracruz queden libres

El abogado Arturo Nicolás Baltazar confió en que no todos los 10 ex funcionarios del DIF estatal y vinculados con empresas fantasmas vayan a ser procesados y se mantengan en prisión.





Al respecto, señaló que la Fiscalía General del Estado no tiene por qué proceder sin sustento en contra de exfuncionarios, tal y como ocurrió en el periodo de Jorge Winckler Ortiz.





Al respecto, explicó que es defensor de la exsubdirectora de Recursos Financieros del DIF estatal, Yasbé "N", considerando que no hay elementos para proceder en su contra y que sea vinculada a proceso.





El abogado dijo que su clienta no es responsable del desfalco de 112 millones de pesos en el Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que persigue la Fiscalía.





Ella junto con otros nueve ex funcionarios del DIF y presuntos accionistas de empresas "fantasma" son señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de fraude específico, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.





Sobre esto, el abogado confió en probar la inocencia de su representada ya que dijo en esta ocasión no se fabrican pruebas ni se inventan testigos "fantasma" como cuando la Fiscalía estaba a cargo de Jorge Winckler.





"Es visible que ya estamos frente a una nueva Fiscalía, en la carpeta de investigación no vienen datos que se hayan fabricado, no se torturó a testigos ni se presentaron testigos fantasmas".





Previo a la audiencia de vinculación a proceso sostuvo que cuenta con una defensa sólida de su representada porque entre sus atribuciones no estaba la posibilidad de participar en el desfalco de los recursos públicos.





"En el caso de mi representada no estamos analizando tanto el tanto el tema de si se cometió el desfalco al DIF por 112 millones de pesos, sino que hemos presentado elementos pruebas suficientes para establecer que ella no tuvo ninguna participación. No participó en este hecho y ese es el llamado a las autoridades".





Agregó que pedirán al juez que se analice con todo cuidado, quiénes sí participaron en este hecho delictivo y quienes no a fin de deslindar responsabilidades.





"Hay un reglamento interior de DIF que establece cuáles eran las responsabilidades y atribuciones de cada uno de los servidores públicos y hay declaraciones de testigos que señalan qué hacía cada uno y no hay ni un solo testimonio que la incrimine".





Nicolás Baltazar aseguró que "es la primera vez desde que estaba Jorge Winckler que acostumbraba a fabricar pruebas, que yo veo que tienen un caso sólido".





Cabe destacar que la Fiscalía aprehendió y presentó ante un juez a 10 personas, tanto accionistas de empresas "fantasma" como ex funcionarios del DIF de la administración 2010-2016, periodo del ex gobernador Javier "N" y de la presidenta del organismo Karime "N".





Entre los detenidos se encuentran Luciano "N", Pedro Francisco "N", Claudia "N", Teodosio "N", César "N", Raúl Antonio "N" y Francisco "N", quienes son señalados de ser accionistas de empresas fantasma.





De igual forma fueron detenidos los exservidores públicos Julián Alberto "N", Víctor Manuel "N" y Emilia Yasbé "N", por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del DIF Estatal.