En el aniversario de la tragedia, los afectados nuevamente alzan la voz y solicitan al Gobierno de Veracruz financiar las obras que evitarían más desastres e inundaciones, afirmando que se requieren tres millones de pesos para ejecutarlas.

El vocal del comité de afectados por las inundaciones, Sergio Eduardo Rivera Nasser, señaló que las inundaciones se agravaron tras la construcción de la carretera estatal Chote-Espinal-Coyutla en el año 1986.

A partir de ese año las inundaciones comenzaron a hacerse frecuentes y se han registrado un total de 25, aunque la más grave fue la del 2020, con 200 viviendas afectadas y dos prácticamente destruidas.

El vecino explicó que desde entonces han hecho gestiones ante autoridades de los tres niveles de gobierno para buscar una solución, aunque por parte de la SIOP únicamente reciben largas y los trámites burocráticos son excesivos y lentos.

"Antes de 1986 solo se tenía conocimiento de una que otra inundación sin consecuencias mayores durante toda esa fracción de siglo anterior a 1986, pero a partir de la construcción de la carretera que implicó la elevación del nivel original del camino e insuficientes obras hidráulicas, como puentes y alcantarillas, se empezaron a agravar.

"El arroyo en sus crecidas extraordinarias se ha encontrado con la obstrucción de sus áreas naturales de desfogue, provocando más de 25 inundaciones desde 1987 a la fecha, donde tres de ellas han sido catastróficas al derribar muros, viviendas, arrastre de vehículos y animales, y pérdidas absolutas en muchos hogares como la ocurrida hace exactamente un año, que fue la peor", refirió Rivera Nasser.

Cabe señalar que el comité de afectados consiguió que el Ayuntamiento de Coyutla financiara un proyecto ejecutivo para determinar las obras que minimizarían los efectos de las lluvias y evitarían las inundaciones; sin embargo, la SIOP sigue sin atenderlos y sin apartar el presupuesto para concretar la inversión, estimada en tres millones de pesos.

"Ya con el proyecto ejecutivo validado, el Comité de afectados solicitó el pasado 18 de mayo por vía electrónica, a causa de la pandemia, una reunión con el secretario de la SIOP (Elio Hernández Gutiérrez) o con quien corresponda, para así asegurar y validar un compromiso verbal asumido por la institución estatal, que de tener el proyecto ejecutivo validado la SIOP lo incluiría dentro de su Programa Operativo Anual siguiente para su ejecución", explicó el vecino.

En octubre de 2020, funcionarios de la dependencia señalaron que de haber remanentes presupuestales se vería la posibilidad de construir las obras necesarias para evitar inundaciones, aunque todavía no se ha concretado nada.

"El 16 de junio, casi un mes después de haber solicitado una reunión, el Comité de afectados recibió el acuse de recibo a solicitud de uno de sus vocales dada la tardanza de la respuesta, y el pasado miércoles 4 de este mismo mes de agosto, vía telefónica, se solicitó saber el avance de esta solicitud, encontrándose que la Oficialía de Partes de la SIOP había remitido la petición del Comité a la Dirección General de Carreteras y Construcción de Caminos con el No. de turno SIOP-D18078-18471/21, dirección que redirigió el documento a la Dirección de Proyectos ya que manifestó que no era de su competencia, y hasta ahí es toda la información que se tiene ya que no fue posible contactar a nadie de la citada dirección de Proyectos para encontrar respuestas a nuestra petición", manifestó el representante de los afectados.

Los lugareños se sienten ignorados por las autoridades y temen que sigan ocurriendo desastres como el del año pasado, de ahí que contemplan otras medidas de presión.

"Quizás como último recurso habrá necesidad de plantarnos frente al Palacio Nacional en alguna mañanera y hacer del conocimiento de esta situación al Presidente y a los medios nacionales de comunicación; a fin de cuentas creemos que ya cumplimos con un proceso de gestión responsable", señaló Rivera Nasser.