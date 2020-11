A pesar de déficit, reforma al IPE no tiene para cuándo

La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, reconoció que "no hay para cuándo" se pueda implementar una reforma al instituto, a pesar de reconocer que este subsiste con un déficit financiero.

La funcionaria aceptó que este tema no se ha tocado al interior del Consejo pero que sí se ha planteado al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), ya que dijo actualmente no son suficientes los cotizantes para pagar los beneficios de los pensionados.

"No es un tema que hayamos abordado propiamente en el Consejo, se ha platicado con el gobernador y el secretario de Finanzas pero es un asunto que también tiene que salir de los sindicatos, de los propios legisladores. Hemos hecho todo lo posible para que el déficit no se dispare, finalmente ese es el asunto principal, el déficit institucional y financiero con el que funciona el Instituto en la medida en que los cotizantes no son suficientes para aportar lo que se necesita para el pago de pensiones y beneficios", explicó.

Griego Ceballos consideró que se requiere establecer qué tipos de mecanismos son necesarios para reestructurar al IPE y aumentar las cuotas o alguna aportación patronal.

Mientras tanto, aseguró que han hecho lo que la Ley les permite para recuperar ingresos al instituto, desde el cobro de los adeudos que entes tenían por concepto de cuotas y aportaciones, hasta recuperar bienes inmuebles para que le aporten al propio IPE y de esta manera incrementar sus ingresos.

"Hemos estado implementado esas estrategias en tanto no hay una reforma a la Ley; también hemos incorporado nuevos cotizantes porque en la medida en que haya más cotizantes las aportaciones suben y vamos aminorando el déficit", dijo.

Hay que recordar que cuando Griego Ceballos fue diputada local promovió la aprobación de la reforma a la Ley 287 del IPE, en la que se establece que el Estado como garante u obligado para cubrir el déficit que se pudiera presentar de manera anual, teniendo que aportar el monto necesario para cubrir dicho déficit.

También durante esa Legislatura asociaciones de jubilados y pensionados presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del IPE que busca dar autonomía financiera al instituto; sin embargo, hasta la fecha no ha sido discutida.