A partir del lunes, sol para Veracruz; el jueves, nuevo frente frío

A partir del lunes 22 de marzo comenzará el ascenso de temperatura y los días serán mayormente soleados, informó el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz.

"La próxima semana, gradualmente volverá el calor y condiciones mayormente secas; sin embargo, existe probabilidad de tormentas vespertinas en zonas montañosas".

De acuerdo con lo pronosticado, un nuevo frente frío, el 44, podría llegar el jueves 24 de marzo.

Mientras tanto, la masa fría que impulsó al frente 43 ha provocado este sábado y domingo condiciones frescas, de nublados y lloviznas, así como un ambiente frío en zonas altas con heladas significativas.

La primavera ingresó pasadas las 03:30 horas de este sábado 20 de marzo, en medio de un ambiente fresco en Veracruz, por lo que se espera un gradual aumento de las temperaturas y se reitera el llamado a la población para no encender fogatas, no tirar colillas o cristales y no realizar quemas ni actividades que puedan propiciar incendios.