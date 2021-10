A Gutiérrez Luna no lo conozco; vino del PAN y no lo vi luchando por Veracruz: CGJ

"No lo conozco, no sé de él" afirmó el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez al ser cuestionado sobre el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y su presencia en la entidad en reuniones con distintos sectores.

"No lo conozco, si ustedes me dicen, no sé de sus antecedentes, sé que vino del PAN, su esposa está en el PAN, y que él estuvo en el PRI luego y finalmente llegó a Texcoco, se vinculó con Morena y adelante, son bienvenidos".

En la conferencia de este lunes sostuvo "supongo que algo hizo en Texcoco donde lo nombraron diputado, algo así, sin duda contribuyó, pero no sé qué hizo".

Cuestionó si se le ha visto alguna vez en el estado de Veracruz en las etapas difíciles, "cuando enfrentábamos represión".

"Habría que quitarnos de encima gobiernos muy corruptos y yo nunca vi a un Sergio Gutiérrez Luna aquí, pero entonces por eso no lo conozco, no sé cuál es su intención, no he platicado de esto, él es presidente del Congreso, entiendo que allá debe tener algo de trabajo, espero que cumpla".

García Jiménez exhortó al Legislador Federal a que si de veras forma parte de la Cuarta Transformación saque adelante la Reforma Eléctrica, pues los veracruzanos y veracruzanas esperan resultados.

"No lo conozco, qué puedo opinar" y a la pregunta de si le molesta que tenga eventos en Veracruz respondió "por qué me va a molestar, cada quien es libre, hemos coincidido, pero no lo conozco, no sé de sus antecedentes, sé que vino del PAN y su esposa está en el PAN, es estuvo en el PRI luego y llegó a Texcoco y ahí se vinculó con Morena".