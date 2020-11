A fin de año pediría Cuitláhuac crédito ´muy por debajo´ de 2 mmdp

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez no descartó solicitar un crédito que no superaría los dos mil millones de pesos a finales de este año o principios del siguiente.

En conferencia de prensa refirió que Veracruz tiene una línea de crédito disponible por más de 15 mil millones de pesos, pero no usará en breve puesto que no se quiere explotar ni utilizar como lo hicieron en su momento otras entidades para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19.

"Tenemos una línea de crédito que no hemos querido explotar que llega a los 15 mil millones de pesos, porque hemos obtenido buenos números en finanzas y hay confianza. No lo vamos a utilizar, son los créditos a corto plazo que otros estados las usaron con lo de la pandemia, nosotros vimos que podíamos con lo que teníamos en el manejo financiero y al menos en esta pandemia no lo utilizamos", dijo.

No obstante dijo que existe la probabilidad de que a fin de año o inicios del 2021 se utilice un crédito a corto plazo que no superará los dos mil millones de pesos.

Recordó que en la administración panista se pidió un crédito de dos mil 500, luego se volvió a repetir de alrededor otro préstamo de cuatro mil millones de pesos, lo que en este gobierno ha disminuido.

"Esta vez estará muy por debajo de los dos mil, es por un buen manejo que ha hecho el secretario de Finanzas, buenas estrategias financieras y ya recuperamos la confianza de los bancos, no tendremos ningún problema, como no somos corruptos hay una garantía que vamos a usar bien el dinero de la gente".