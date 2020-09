¿A dónde van los desaparecidos?

Han pasado poco más de 51 años de que se documentó la primera desaparición forzada en México. Desde ese día, se siguen perpetrando desapariciones forzadas.

Es un crimen de lesa humanidad y es un mecanismo institucionalizado de terror que priva a una persona de su libertad, la oculta y niega cualquier información sobre su paradero.

Con ello, se violentan los derechos a la libertad, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la integridad personal; y pone en peligro el derecho humano primordial: el derecho a la vida.

En la región de Orizaba, el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba ha documentado y ha dado acompañamiento a familias de víctimas de desaparición forzada en donde, en algunos casos, se han visto involucrados grupos de Seguridad Pública estatal y municipal, quienes han sido cómplices y perpetradores de estas desapariciones presuntamente por organizaciones criminales.

El caso Ixtac

Los casos más recientes se documentaron en el municipio de Ixtaczoquitlán el año pasado.

El Colectivo emprendió la búsqueda de siete comerciantes que fueron detenidos en Ixtaczoquitlán y posteriormente liberados y desaparecidos.

A raíz de este caso, familias de otros desaparecidos pidieron la intervención del Colectivo porque sus familiares también desaparecieron en las mismas condiciones que los comerciantes.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se documenta el caso de varios jóvenes de Ixhuatlán del Café, que fueron desaparecidos luego de que los detuvo la policía en Ixtaczoquitlán, y que serían víctimas de desaparición forzada.

Se trata de Martín, Ciro y Fernando, desaparecidos el 8 de octubre del 2019.

A estos casos se suma también el de Luis Daniel; el caso de Angelo y el de Marco Julio. En algunos con presunto involucramiento de policías municipales y estatales.

Un informe especial, realizado por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que en Latinoamérica la desaparición forzada de personas es una técnica de terror.

Esta práctica es más común de lo que se pudiera pensar; y en la deriva quedan miles de familias que no saben dónde están sus familiares desaparecidos a quienes han buscado en hospitales, comandancias, en centros de detención y en fosas clandestinas.

Parece una guerra

El Estado mexicano ha empleado toda su capacidad para desarrollar la desaparición forzada como una práctica sistemática y un arma de represión contra los movimientos guerrilleros y la lucha social.

Pero esta práctica se empeoró y se expandió. "En los últimos 15 años en guerra contra el narcotráfico se sigue usando esta práctica desde el Estado, pero se expandió; y justamente los grupos del crimen organizado empezaron a usarla como una parte de su negocio", dio a conocer el periodista y escritor John Gliber, en noviembre de 2019 cuando fue a Orizaba a presentar su libro: "Tzompaxtle, la fuga de un guerrillero".

¿Cómo puede una persona desaparecer sin que exista rastro alguno de ella?, Es la pregunta que se hacen miles de familias. Y la respuesta común es que hay un involucramiento de las autoridades, las corporaciones policiacas, del aparato gubernamental para no dejar rastros ni pistas de estas desapariciones.

FRASES

La vida después de la desaparición de un familiar

"Ya son 10 meses de su desaparición. Es desesperante, como familia nos sentamos a la mesa a comer y no me sabe ni la comida de estar viendo que él no está. Me pregunto si él come, si tiene frío. Su hermano el más chico me pregunta cuándo va a venir, que ya tiene mucho tiempo que se fue, y solo le digo que primeramente Dios pronto va a venir".

Angélica Aguilar Victoriano busca a su hijo Fernando José Trejo Aguilar

Desaparecido el día 8 de octubre de 2019 en Ixtaczoquitlán

"No vivimos, sobrevivimos porque a raíz de que mi hijo desaparece cambia todo. Todo cambia en la casa, en la vida familiar, en los cumpleaños o festejos, ya nada es igual. La ausencia de un hijo es lo más cruel, en mi caso, veo sus cosas, su ropa, sus cosas de la escuela, y es un dolor que nunca lo vamos a superar... a veces nos dicen que Dios sabe por qué hace las cosas, yo en su momento, pregunté cómo Dios va a saber, cómo me va a quitar a mi hijo. Nunca aprende uno a vivir con eso"

Laura Mora Castro busca a su hijo Marco Julio Gómez Mora

Desaparecido el 14 de octubre de 2012 en Orizaba

"Ya no se vive en realidad, sobrevivimos. Es algo de mucho dolor, de no poder dormir, de enfermedades, de perder todo. Uno deja de vivir... A la comida ni le agarras sabor porque te preguntas si él está comiendo, si él está viviendo, si él está enfermo, si no le estarán haciendo algo. También me he preguntado si me lo mataron o me lo fueron a tirar. A través de este dolor he aprendido a ser realista"

Gabriela San Pedro busca a su hijo Angelo San Pedro

Desaparecido el 1 de abril de 2013 en Ixhuatlancillo

"No es vida no saber dónde está, sí está bien, sí está vivo o está muerto, si tiene frío o hambre. Es algo que vives día a día, siempre están presentes aunque tengas que aparentar otra cosa muy diferente. No es fácil, pero no queda de otra más que sonreír y seguir adelante. Él con la única persona que cuenta para buscarlo es conmigo, y si yo paro ¿quién lo va a buscar?, así amanezca enferma tengo que buscarlo, ¿quién más lo va a hacer?"

Itzel García Martínez busca a su pareja Luis Daniel González Córdoba

Desaparecido el 6 de abril de 2019 en Ixtaczoquitlán

"Es una situación muy difícil, un dolor muy grande el perder a un esposo, el padre de mi hijo. Mi hijo pregunta por él, no hay palabras, es muy doloroso y más porque éramos muy dependientes a él. Nunca trabajé ni nada, y de repente perderlo, es algo que cambia la vida, un cambio muy brusco, no hay palabras para describirlo es algo muy doloroso"

Zuleima Flores busca a su esposo Ciro Álvarez Cantor

Desaparecido el 8 de octubre de 2019 en Ixtaczoquitlán

"Siento desesperación, tristeza, enojo, de todo un poco. Desde el primer día en que no llegó a dormir, lo fui a buscar con mi hija, una niña de 5 años, desde entonces lo he buscado. Yo he tomado las riendas de la búsqueda, me he apoyado con las autoridades. A mi hija trato de no mencionarle mucho esto, pero ella ve la foto de su papá y le dice: papá ya amaneció, papá ya me bañaron; no pregunta casi en dónde está su papá, pero sabe que no está".

Reyna Valiente busca a su esposo Martín Flores Medina

Desaparecido el 8 de octubre de 2019 en Ixtaczoquitlán