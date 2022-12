A 7 años de salvaje agresión a jubilados de Veracruz, ni justicia ni castigo

Lo pensionados recordaron que por órdenes de Flavino Ríos los efectivos de la SSP replegaron a los ancianos. Con los escudos les daban empellones y con los toletes les pegaron a varios

Jubilados veracruzanos entonaron la tradicional "Rama" veracruzana para manifestarse en contra del Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado por no investigar y castigar a los presuntos responsables de la agresión que sufrieron el 23 de diciembre del 2015.

"Las denuncias están activas, no ha habido respuesta alguna, no hay información, por eso cada año nos manifestamos. Ya van siete años y no vemos respuestas; creemos que no están haciendo (la FGE) las cosas, por lo menos con la celeridad que requiere el asunto", denunciaron.

Recordaron que en octubre del 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 146/2021 al Gobierno de Veracruz, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) contra las y los jubilados.

Asimismo, acusaron, las denuncias penales en contra de quien resulte responsable el daño patrimonial a la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) asciende a más de 7 mil millones de pesos.

Los jubilados una vez más exigieron la impartición de justicia a la FGE, al Poder Judicial y Legislativo, así como al Ejecutivo de Veracruz reconocer el adeudo y programar los pagos.

NO HAY OLVIDO, AL MENOS ENTRE LOS AGRAVIADOS





Un diciembre de 2015, armados con escudos, toletes y bastones eléctricos, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado desalojaron a un grupo de pensionados y jubilados que bloqueaban la calle Enríquez, en protesta porque el gobierno de Veracruz incumplió su compromiso de pagar las pensiones de noviembre y diciembre, el aguinaldo y un incremento de 3.4 por ciento. retroactivo del primero de enero hasta octubre. Seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos maestras.

Representantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) estaban reunidos con autoridades estatales en el palacio de gobierno. Fuera del inmueble, otro contingente se manifestaba.

El secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, estaba con ellos en la reunión, cuando de pronto comenzó a hablar por teléfono y se fue. La policía había llegado para desalojar a los 'peligrosos' pensionados en forma violenta. Se formaron frente al palacio y en la calle Rafael Lucio.

Los efectivos de la SSP replegaron a los ancianos. Con los escudos les daban empellones y con los toletes les pegaron a varios.

Los empellones y jaloneos duraron entre 15 y 20 minutos, hasta que los policías replegaron a los manifestantes y reabrieron la calle. En el forcejeo, seis personas, entre ellas las maestras Edith Muro y Rosario Piña, resultaron lesionadas por golpes y rasguños.

Una vez que desalojaron a los jubilados y pensionados, los policías formaron una valla en la calle Enríquez.

Alrededor de las 13:30 horas los antimotines repelieron un nuevo intento de los manifestantes por cerrar la calle.

FLAVINO ACEPTÓ HABER ORDENADO REPRESIÓN

El secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, ofreció una rueda de prensa en la cual se responsabilizó por la intervención policiaca y negó que se hubiera reprimido a los pensionados; únicamente se les replegó, dijo.

Agregó que envío 50 elementos con escudos y toletes, pero negó que llevaran bastones eléctricos; sin embargo, uno de los manifestantes, quien pidió anonimato, aseguró haber recibido una descarga.