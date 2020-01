No ven voluntad de FGE para esclarecer asesinato de Moisés Sánchez

Jorge Sánchez acudió a Palacio de Gobierno a manifestarse por la falta de justicia al asesinato de su padre, el periodista Moisés Sánchez Cerezo.

El joven colocó una manta con la imagen de su padre y la frase "Vivir con miedo no es opción" a cinco años del homicidio que sigue sin esclarecerse.

Jorge criticó que las administraciones estatales y los fiscales han ido cambiando, pero nadie ha resuelto este caso.

Lamentó que con la llegada de Verónica Hernández Giadans a la Fiscalía General del Estado (FGE) las cosas parecen seguir con el mismo rumbo.

Hay que recordar que Moisés Sánchez Cerezo fue asesinado a balazos por un comando que entró a su domicilio, lo sustrajo y posteriormente, el 25 de enero de 2015, fue hallado muerto.

Recordó que hace dos años llevó este crimen ante el Parlamento Europeo para denunciar la impunidad en este y otros crímenes porque ni siquiera el ex alcalde de Medellín, Omar Cruz, ha sido detenido, pese a que existe una orden de aprehensión en su contra.

Tampoco Clemente Noé Rodríguez Martínez, ex policía municipal y escolta del ex alcalde Omar Cruz, ha sido sentenciado por el crimen a pesar de haber confesado que realizó el asesinato por encargó del ex subdirector de la Policía municipal, Martín López Meneses y el ex alcalde.

"Él sigue detenido, todavía no tiene sentencia condenatoria. Hay una orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Medellín que es cuñado de la actual síndica y se le ve en los cafés de Córdoba y Medellín.

"Él se mueve plenamente en el estado, aunque no vive aquí y no se le ha detenido, no sabemos qué complicidades hay para que tanto desde el gobierno de Duarte, con los Yunes y ahora la Cuarta Transformación, siga gozando de total impunidad".

Lamentó que hasta ahora solo hay dos personas sentenciadas por homicidio doloso calificado e incumplimiento de un deber legal, se trata de dos ex policías sentenciados a 20 años de prisión, que ya promovieron un amparo en contra de esta determinación.

Sin embargo, dijo que hay cinco ex policías más involucrados que ni siquiera ha podido ser identificados por nombres, ya que únicamente se conocen sus apodos, y por lo cual teme que incluso puedan seguir en activo.