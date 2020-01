Zoológico de Veracruz debe ser cerrado a la brevedad

"El alcalde Fernando Yunes Márquez debe de cerrar el zoológico Miguel Ángel de Quevedo de una vez por todas, están maltratando a los animales, es una necedad y una negligencia el querer tener el zoológico", denunció Sergio Armando González, presidente de la Asociación Ambientalista Hearth Mission.

Señaló que el zoológico de Veracruz es un recinto que no tiene presupuesto para su manutención, problema que lleva varias administraciones.

"Y si no tiene cómo mantenerse, pues va a ser muy difícil construir nuevas instalaciones y mantener a los animales en las condiciones que requieren, ese es un problema que el zoológico siempre ha atravesado", manifestó.

Agregó que desafortunadamente ni un solo alcalde ha tomado la solución que el zoológico necesita.

"Si el zoológico no se puede mantener, si no representa un ingreso, pues deben de buscar cerrarlo o convertirlo en un parque o en una área pública, que no albergue animales, ya que mantener animales en óptimas condiciones es muy costoso", agregó.

Dijo que la organización que preside ya lleva tres administraciones diciendo lo mismo: que el zoológico no está en buenas condiciones, a lo que le responden igual, que no hay dinero.

"Pues si no hay dinero, pues no lo tengas, ciérralo, que busquen reubicar a los animales a través de PROFEPA, hay UMAS en donde los animales pueden estar en mejores condiciones de las que se encuentran ahí, en lugar de estar en celdas de 4 por 4, pueden estar en lugares mucho más amplios, con gente mucho más especializada a cargo", refutó.

Reiteró que no entiende la necedad por parte de los alcaldes de no querer cerrar el zoológico y convertirlo, tal vez en un parque botánico o en una área pública, que la gente pueda usar y que no albergue animales, pues ya ha quedado demostrado que el Ayuntamiento no tiene la capacidad para mantener un recinto de esas condiciones.

"Lógicamente si no hay dinero, pues tienes mal a los animales, ya que mantenerlos es muy caro, sale carísimo, nosotros que nos dedicamos al rescate de los animales lo sabemos, mantenerlos, la dieta, los medicamentos, sale carísimo. Y si no hay el dinero necesario, pues ciérralo, porque de lo contrario incurres en maltrato animal", manifestó.

Carecen de equipo

A cada rato se les están escapando los animales en el zoológico de Veracruz, aseveró el entrevistado.

"Hace poco se les escaparon dos ejemplares de martuchas, uno de ellos nos lo reportaron a nosotros, lo rescatamos afuera del parque, junto con Bomberos Conurbados de Boca del Río. Se rescató, la tuvimos aquí nosotros, la revisó el veterinario estaba gordita pero no tenía dientes, tenía 2 días de haberse escapado del zoológico, ya cuando la íbamos a regresar, vino el encargado del zoológico a recogerla pero sin transportadora, porque no tienen, sólo traía dos cajas de tomate para recogerla, le tuve que prestar una transportadora, que tardó 3 días en devolverme", ejemplificó.

Dijo que no es posible que una asociación que vive de donativos, tuviera más equipo que ellos, en el zoológico de Veracruz ni siquiera tienen una transportadora, algo elemental para el traslado de los animales.

"Uno de los dos lobos, que por cierto son canadienses y no sé qué hacen en Veracruz, ahora con los calores va a sufrir mucho, el ejemplar que queda, porque el otro se murió por parásitos en la sangre, porque no los desparasitaron y porque no tuvieron el dinero para comprar la medicina, por eso se murió", denunció.

Proyectos de la IP

Recordó que hace un año lanzaron una campaña donde invitaban a todos a presentar un proyecto y se llamaba "Decide qué hacer con el parque Miguel Ángel de Quevedo" y se metieron los proyectos de parte de distintas asociaciones y agrupaciones de la iniciativa privada, académica y pública. Hubo ideas desde hacer un parque botánico hasta hacer un refugio para fauna nativa, donde se atendiera a los animales lastimados y luego se reintegraran a su hábitat.

"Y qué fue lo que pasó? Se hizo todo, pasaron todos los filtros y demás y ganaron los amigos de Fernando Yunes y hasta el momento no se ha hecho nada al respecto, nunca se echó a andar el proyecto ganador", señaló.

La caja chica

Denunció que Ángel Capetillo, el director del zoológico de Veracruz ha sido agresivo y tajante con la asociación ambiental.

"No quiere a Hearth Mission y Fernando Yunes tampoco, nos cierran la puerta, no nos buscan, nos mantienen a raya y nos consta que no tienen materiales para operar, por eso tienen a los animales como los tienen. Usan el zoológico como criadero de cocodrilos, venados cola blanca, guacamayas, como la que se perdió extrañamiento y pavo real, de los que se han dado las crías pero dónde están reportadas, cómo salen del zoológico, qué se presume, que hay venta. Entonces quizás por eso están de necios en querer dejar el zoológico, porque esa es su caja chica", concluyó.

Fauna en jaulas parecen agonizar de tristeza

Desde la entrada es evidente la falta de mantenimiento al zoológico de Veracruz, Miguel Ángel de Quevedo, que luce una fachada descolorida y una reja oxidada, al igual que la barda perimetral, que lejos de brindar una bella estampa a los visitantes locales y alguno que otro turista, refleja un total abandono.

El interior no es menos descuidado, algunas jaulas de los animales, como el pequeño espacio donde se pasea el tigre de bengala, evidencía la falta de pintura y de mantenimiento que durante un buen tiempo no se le ha dado a este lugar.

Los pocos visitantes que acuden al zoológico lamentan las condiciones en las que se encuentra, pues algunos de ellos recuerdan que en su niñez acudían a pasar momentos agradables en familia, y sus memorias revelan un parque Viveros lleno de vida, con muchos monos y animales diversos.

El área de la laguna, considerada una de las más pequeñas del mundo, también está descuidado, lucen bancas rotas y sucias, además del lodo, en el área de mesas, como consecuencia del desbordamiento del cuerpo de agua que ya se ha tornado verde y oloroso.

Uno de los puentes con los que cuenta el parque representa un peligro y un riesgo para quien intente cruzarlo, pues al haberse destruido, se improvisó con una rejilla y tablas que no son seguras, principalmente para los niños.

Cada vez hay menos animales y los pocos que hay se notan tristes, con baldes de agua vacíos y en jaulas que no están en óptimas condiciones.

Algunos de los letreros con la descripción de los animales, como el que se encuentra en la jaula del lobo, están escritos a mano, con un plumón, evidenciando la falta de interés por parte de las autoridades a cargo.

El zoológico de Veracruz, uno de los espacios que pudiera ser de gran atractivo turístico para el municipio, poco a poco se ha convertido en un lugar abandonado, en el que ninguna de las últimas administraciones ha puesto el interés necesario.

Hay que destacar que este espacio es uno de los pocos pulmones que se encuentran en la zona urbana, por lo que es indispensable su conservación y mantenimiento.