Yunes me torturó para culpar a Karime: Antonio Nemi

" Miguel Ángel Yunes Linares me torturó para declarar en contra de Karime Macías Tubilla", acusó el exdirector del DIF Estatal, Juan Antonio Nemi Dib .

La justicia británica no tomó en cuenta como prueba su declaración por lo que dijo sentirse tranquilo y si la exesposa de Javier Duarte tiene que ser juzgada y procesada deberá ser con pruebas reales y con apego a derecho.

"Después se lo dije a un juez de control y a un notario público. Hace unos meses a petición de la defensa de Karime Macías, en Londres, le declaré a la justicia Británica lo mismo. Que todas las declaraciones que firmé fueron por tortura física, amenazas, tratos indignos y la preocupación de que mataran a mis hijos".

Recordó que la exprimera dama del estado de Veracruz tiene un juicio de asilo y la posibilidad de discutir la extinción de la acción penal por prescripción del delito, de acuerdo con el abogado.

Sin embargo, llamó a que tenga un juicio justo y la oportunidad de defenderse conforme a la ley.

"Yo estoy tranquilo, hice lo justo y con apego a los principios en los que creo. Habrá que ver lo que sigue del proceso porque la extradición tiene dos instancias más en la apelación".

En cuanto a su caso, Nemi Dib recientemente obtuvo la segunda recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se le reconoce en calidad de víctima por tratos inhumanos, ya que durante cinco semanas se le negó atención médica.

Dijo que fue golpeado en prisión para obligarlo a firmar declaraciones contra Macías Tubilla.

"Yo estuve a punto de morir porque Miguel Angel Yunes durante más de un mes me negó atención médica después de la golpiza que me dieron policías ministeriales dentro de prisión, porque quería que yo le firmara declaraciones contra Karime. Tuvo que intervenir la CNDH para que me llevaran al hospital. Los propios médicos de la Fiscalía dijeron que estaba al borde de la muerte a consecuencia del chantaje para que yo declarara contra ella".

A seis años de haber iniciado el proceso se dijo cansado emocionalmente, carga en la bolsa izquierda del pantalón seis resoluciones de amparo ante el temor de represalias.

Estar en prisión puso fin a su carrera en el servicio público y a su prestigio.

Cuenta con un cúmulo de hojas de no ejercicio de la acción penal, pues no pudieron llevarlo a juicio debido a que los delitos que le imputaron tenían contradicciones.

Entre ellos abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal por la misma conducta.

Lo acusaron por delitos ocurridos dos meses antes de que tomara posesión como secretario de Salud y por una dependencia distinta, además, que no ameritaban prisión preventiva.

"Esto no es vida, no se le desea a nadie. Yo ya no estoy para venganzas. Dañaron a mi familia. Mi hijo por decisión de mi esposa se llama como yo y soñaba con hacer carrera en el servicio público y ahora cada que vez que saca la cabeza es identificado como el tipo que estuvo preso en Pacho".

Tiene deudas, años sin ingresos regulares y busca establecer una vida profesional.

Recientemente participó en la Carrera del Golfo y busca vivir en paz, cerrar el mal capítulo y acabar con los problemas legales.

"Me tocó un desquiciado y a estas alturas ni me interesa saber qué fomentó tanto odio".

/oh