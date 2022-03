"Ese es mi decisión y no hay más na", dijo en un vídeo donde le explicó a sus seguidores Los motivos de su decisión, luego de que había sido motivado tras ser etiquetado en redes sociales pidiéndole que participará en la contienda.

"La neta mi gente yo tengo resentimientos, no al carnaval, al sistema, así se manejan las cosa. No soy quién, yo, para juzgar. Así se manejan las cosas y no estoy de acuerdo", dijo.

Agregó qué no se va a prestar a competir por la corona cuando ya se sabe quién va a ganar.

"Yo hoy ya sé quién va a ganar y no quiero decir su nombre para no meterme en broncas. Felicidades a los que van a ganar, porque a final de cuentas yo nunca he sido una persona envidiosa, yo les deseo el bien a todos, por eso me va bien y a final de cuentas son personas jarochas, están representando, están abriendo puertas, tienen bastantes números, entonces que Dios los bendiga y que aprovechen", dijo.

Finalmente reiteró su agradecimiento a los seguidores que lo apoyaron y -les pidió a los que asegura- ya son los ganadores, que le echen ganas y que nunca se avergüencen de Veracruz.

